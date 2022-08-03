الأرصاد: مقترح بتغيير جملة «حار جاف صيفا» في وصف طقس مصر بمناهج التعليم

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن وجود اقتراح لتغيير جملة «حار جاف صيفا» في المناهج التعليمية عن طقس مصر، قائلة: «نحاول تغيير الجملة التي تشير إلى أن الطقس في مصر حار وجاف في المناهج، بسبب التغيرات المناخية، وحاليا متوسط درجات الحرارة ما بين 34 درجة إلى 35 درجة، أما المحسوسة فتصل إلى 38 و39 درجة».

وأوضحت: «الأمطار الصيفية تحدث باستمرار في جنوب السودان وإثيوبيا ودول منابع النيل بسبب الحزام المداري إذ تتواجد سيول وفيضانات، ويتحرك هذا الحزام في المناطق الجنوبية لمصر، وبعض مناطق الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر في جنوب سيناء»، لافتة إلى أن السحب تتسبب في أمطار رعدية وتكون من متوسطة إلى شديدة وتبدأ في شهر يوليو وتستكمل في أغسطس أحيانا.

الأمطار الصيفية في مصر

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «CBC»، وتقدمه الإعلاميات هبه الأباصيري ومنى عبدالغني وإيمان عز الدين، أن مصر شهدت أمطارا في الصيف، العامين الماضيين، في المناطق الحدودية.

وأوضحت أن المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد أحيانا لا تتأثر بسقوط أمطار في فصل الصيف، لذا لا يعرف كثير من الأفراد بسقوط أمطار في هذا الوقت، مؤكدة أن نسبة الرطوبة ترتفع في الصعيد وسط وجود نسبة رطوبة أعلى في السواحل تتجاوز 95% وتكون 85% في القاهرة، مبينة أن نسبة الرطوبة الفيصل في الشعور بدرجات الحرارة.

درجات الحرارة في الظل أقل

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تكون وفق معايير معينة وضعتها منظمة الأرصاد الجوية العالمية ويكون القياس في الظل فقط على أن تزيد درجات الحرارة بنحو معدل 4 درجات عن الدرجة المعلنة.