إصابة 16 شخصاً في انقلاب سيارة ربع نقل بالعلمين الجديدة

أصيب 16 شخصاً بإصابات متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أمام مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، مساء اليوم الأربعاء، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء وحالات مصابي حادث العلمين الجديدة

واستقبل مستشفى العلمين التخصصى، اليوم الأربعاء جميع المصابين في حادث العلمين الجديدة، وهم: «عبدالرحمن صابر مصطفى، 18سنة، ومعتز فرغلي عطية، 18 سنة، ومحمد عبدالفتاح محمد، 17 سنة، وحسام عادل حسن، 18 سنة، ويوسف ابو العزايم فرج، 18 سنة، ومحمد خالد عبدالحميد، 19 سنة، وسيد هلال قرشي، 35 سنة، ومحمد عطيه علي عبدالحافظ، 14 سنة، وتامر ياسين محمود، 16 سنة، والسيد صابر مصطفى، 21 سنة، وهيثم جمال محمد فرحات، 22 سنة، ومحمد ناصر عبدالله أحمد، 20 سنة، وأحمد كرم أحمد، 18 سنة، وحسن أبوزيد الهلالي، 20 سنة، وعلي حسن أحمد، 19 سنة، وإبراهيم ناصر عبدالله، 20 سنة».

وتبين أن جميع المصابين من محافظة أسيوط، وتتنوع إصاباتهم بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ويجري استكمال الفحوصات الطبية اللازم لهم.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين إلي موقع الحادث، ويجري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، كما تم إخطار النيابة المختصة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.