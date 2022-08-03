التعرف على هوية طفلة لقيت مصرعها تحت عجلات قطار بطوخ

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، مساء اليوم الأربعاء، من التوصل إلى هوية طفلة لقيت مصرعها، بعد أن صدمها قطار، أثناء عبورها أحد المزلقانات بمدينة طوخ، وجرى تسليم الجثمان إلى أسرتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث تبين أن الطفلة تُدعى «فريدة موسى أحمد خليل»، 9 سنوات، ومقيمة بطوخ، غرب السكة الحديد.

وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثة الطفلة، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال أهل الطفلة، حيث تبين أنها كانت تعبر الخط الحديدي، عند مزلقان طوخ، حيث صدمها القطار، لتلقى مصرعها على الفور في موقع الحادث.

بلاغ بمصرع طفلة على مزلقان طوخ

ولقيت طفلة مصرعها، اليوم الأربعاء، أثناء عبورها مزلقان القطار بمدينة طوخ في محافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وصرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، ونشر صورها للوصول لأهليتها، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال شهود العيان بالواقعة.

التعرف على هوية الطفلة

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة طوخ يفيد مصرع طفلة تحت عجلات القطار أثناء عبورها مزلقان قطار في مدينة طوخ.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن الطفلة مجهولة الهوية وترتدي بنطالا أسود اللون، وعثر معها على كراس درس إنجليزى، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق وتم التعرف علي هوية الطفلة وتحديد أهلها والتصريح بالدفن.