21 ألف مصل لقاح لتطعيم الماشية بكفر الشيخ ضد الحمى القلاعية

أكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، أن المحافظة مستمرة في تنظيم الحملات البيطرية بالقرى والمراكز على مستوى المحافظة بهدف تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والجلد العقدي والمنتشرة في كافة ربوع المحافظة، وسوف يشهد اليوم الخميس وعلى مدار الأسبوع المقبل حملات تحصين مع توفير 21 ألف مصل لقاح بهدف تحصين الماشية من الجاموس والأبقار وكل ما يخص الثروة الحيوانية والتي تتزايد خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير.

حملات بيطرية متنقلة

وأضاف الدكتور بشار، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أننا لدينا عدد 11 حملة بيطرية متنقلة ومنتشرة في مراكز وقريى الإقليم سوف تقوم بالتحصين، بالإضافة لمراجعة ترقيم الماشية المؤمن عليها وعمل تقرير واف عن مدى المرور عليها والمتابعة الدورية للآلاف من رؤوس الماشية كثروة حيوانية كبيرة على نطاق المحافظة بما لها من أهمية قصوى لدى المربين، بما لها من أثمان كبيرة في حالات البيع والشراء.

الثروة الحيوانية بالإقليم

وتجدر الإشارة إلى أن الثروة الحيوانية على مستوى المحافظة تتخطى نحو 290 ألف رأس ماشية وتتمركز قوى التربية لها في مراكز الرياض، والحامول، ومطوبس، ومركز كفر الشيخ، وسيدي سالم، وبيلا، والتي تعتبر مراكز بها ثروة حيوانية هي الأكبر على مستوى الإقليم، وتعتبر الماشية من الأبقار هي الأكثر من الجاموس، ثم تأتي الأغنام، والماعز في الترتيب الأخير.