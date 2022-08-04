الأوقاف: انطلاق المعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين بالإسكندرية

انطلق صباح اليوم الخميس، معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، والذي يستمر حتى السبت القادم، ويستضيف 44 من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي العالمي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم، وحرص وزارة الأوقاف على رعاية الطلاب الوافدين الباحثين عن صحيح العلم الشرعي والفكر الوسطي، وفي إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي يقيمها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للطلاب والطالبات الدارسين والدارسات بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم.

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير من خلال رسائلها المتعددة عقدت عقب صلاة المغرب الدروس العلمية المنهجية بمحافظات الجمهورية، والتي يتم التدريس بها وفق مناهج محددة لعلوم الفقه والحديث والعقيدة والأخلاق والتفسير والسيرة النبوية.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي للمعسكر يتضمن جوانب علمية وثقافية، وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.