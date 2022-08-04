«رجع الطبيعة».. إطلاق أول حملة وطنية لرفع الوعي بالتغيرات المناخية

قال المهندس محمد عليوة، مستشار وزير البيئة لشؤون التواصل، إنّ حملة «رجع الطبيعة لطبيعتها» جزء من مبادرة «اتحضر للأخضر»، التي تركز على رفع الوعي البيئي للشعب المصري، مشيرًا إلى أن ملف تغير المناخ من الأكثر أهمية على الصعيد البيئي، ويأتي ذلك في ضوء استضافة مصر مؤتمر المناخ.

الحملة تستهدف زيادة الوعي البيئي

وأضاف عليوة في مداخلة عبر «زووم» ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «نستهدف التوعية بتغير المناخ وأسبابه والتداعيات والأضرار، وفي الحملة نستشهد بـ4 مواقف رئيسة تعكس التأثيرات الأساسية لتغير المناخ، منها ارتفاع منسوب المياه والتصحر وفقد الزراعات المهمة».

وتابع مستشار وزير البيئة لشؤون التواصل: «الحكومة المصرية دمجت مفهوم الاعتبارات البيئية في جميع المشروعات التنموية، ولكن دورنا كمواطنين مراعاة بعض السلوكيات والممارسات البسيطة والأساسية».

حوار وطني من شرم الشيخ

وأردف عليوة: «وزيرة البيئة أطلقت حوارا وطنية من مدينة شرم الشيخ، بهدف مقابلة أصحاب المصلحة في جميع الأنحاء مثل القطاع الخاص والقطاع الحكومي والمجتمع المدني ونناقش أهم القضايا التي تهم المحافظات التي نمر عليها، نتحدث عن المدن الساحلية وملف ارتفاع منسوب المياه، والمدن ذات الطابع الصناعي وإمكانية تدعيم بعض الممارسات الصديقة للبيئة في المصانع لتقليل الانبعاثات».

وأشار مستشار وزير البيئة لشؤون التواصل، إلى أن جهاز شؤون البيئة هو الذراع التنفيذي للوزارة من خلال فروعه في المحافظات المختلفة ويدعم كل الفئات بالمحافظات، بالإضافة إلى المناقشات والحلقات النقاشية، بالإضافة إلى تنفيذ مسرحيات للترفيه مثل مسرحية عن قش الأرز.