النزول بدرجات القبول بالثانوي العام في البحيرة لـ225 درجة

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قبل قليل، خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسى 2022 /2023 للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة بواقع 10 درجات لتكون 225 درجة، بعد أن كانت 235 درجة.

وأشار محافظ البحيرة إلى الاستمرار فى قبول ملفات الطلاب، وفقاً للحد الأدنى للتنسيق بمدارس كل إدارة تعليمية، والحد من التزاحم خلال التقديم.

استكمال الأعداد المطلوبة

جاء ذلك القرار طبقا للطلب المقدم من يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، لاستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوي، واستكمال الأعداد المطلوبة بالمرحلة الأولى، واستجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.