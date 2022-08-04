7 سيارات «ألماني وكوري وصيني» مستعملة في السوق.. تبدأ من 67 ألف جنيه

قال عبد الله علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن البحث عن سيارة مستعملة أصبحت مهمة سهلة في ظل سوق السيارات المستعملة بمصر، مؤكدا أن السوق يشهد رواجا وانتعاشا في حالة البيع والشراء خاصة قبل الإعلان عن الموديلات الجديدة لعام 2023.

السيارات المستعملة الياباني والكوري أكثر الفئات بيعا وشراء

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السيارات المستعملة الياباني والكوري أكثر أنواع الفئات بيع وشراء.

واستعرض عضو رابطة تجار المركبات أسعار السيارات المستعملة التي يجرى تداولها في السوق المحلي، وجاءت كالتالي:

أسعار السيارات المستعملة اليوم

دايو لانوس 2 2001

متوسط سعر السيارة المتداول في السوق: 75,000 جنيه

أقل سعر متداول للسيارة في السوق: 71,000 جنيه

أعلى سعر متداول في سوق السيارات: 79,000 جنيه

اسبيرانزا A113 2012

متوسط سعر السيارة المتداول في سوق السيارات: 75,000 جنيه

أقل سعر متداول في سوق السيارات: 68,000 جنيه

أعلى سعر متداول في سوق السيارات: 81,000 جنيه

شانجان بينى 2013

متوسط السعر المتداول في سوق السيارات: 75,000 جنيه

أقل سعر متداول في سوق السيارات: 67,000 جنيه

أعلى سعر متداول في سوق السيارات: 81,000 جنيه

كاري Q22 2015

متوسط سعر السيارة المتداول في سوق السيارات: 75,000 جنيه

أقل سعر متداول في سوق السيارات: 71,000 جنيه

أعلى سعر متداول في سوق السيارات: 81,000 جنيه

دايو جوليت 1999

متوسط سعر السيارة في السوق: 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق يتم تداوله: 69,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة يتم تداوله في سوق السيارات: 84,000 جنيه

كيا شوما 2001

متوسط سعر السيارة في سوق السيارات: 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق: 69,000 جنيه

أعلى سعر متداول في سوق السيارات: 81,000 جنيه

اوبل أسترا 2003

متوسط سعر السيارة في السوق المصري: 76,000 جنيه

أقل سعر متداول للسيارة في السوق المصري: 70,000 جنيه

أعلى سعر متداول في سوق السيارات المصري: 81,000 جنيه