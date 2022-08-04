7 سيارات «ألماني وكوري وصيني» مستعملة في السوق.. تبدأ من 67 ألف جنيه
السيارات الياباني والكوري أكثر الفئات بيعا وشراء
كتب:
أحمد عبد اللطيف
08:24 م | الخميس 04 أغسطس 2022
كيا شوما أسعار السيارات
قال عبد الله علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن البحث عن سيارة مستعملة أصبحت مهمة سهلة في ظل سوق السيارات المستعملة بمصر، مؤكدا أن السوق يشهد رواجا وانتعاشا في حالة البيع والشراء خاصة قبل الإعلان عن الموديلات الجديدة لعام 2023.
السيارات المستعملة الياباني والكوري أكثر الفئات بيعا وشراء
وأوضح عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السيارات المستعملة الياباني والكوري أكثر أنواع الفئات بيع وشراء.
واستعرض عضو رابطة تجار المركبات أسعار السيارات المستعملة التي يجرى تداولها في السوق المحلي، وجاءت كالتالي:
أسعار السيارات المستعملة اليوم
دايو لانوس 2 2001
متوسط سعر السيارة المتداول في السوق: 75,000 جنيه
أقل سعر متداول للسيارة في السوق: 71,000 جنيه
أعلى سعر متداول في سوق السيارات: 79,000 جنيه
اسبيرانزا A113 2012
متوسط سعر السيارة المتداول في سوق السيارات: 75,000 جنيه
أقل سعر متداول في سوق السيارات: 68,000 جنيه
أعلى سعر متداول في سوق السيارات: 81,000 جنيه
شانجان بينى 2013
متوسط السعر المتداول في سوق السيارات: 75,000 جنيه
أقل سعر متداول في سوق السيارات: 67,000 جنيه
أعلى سعر متداول في سوق السيارات: 81,000 جنيه
كاري Q22 2015
متوسط سعر السيارة المتداول في سوق السيارات: 75,000 جنيه
أقل سعر متداول في سوق السيارات: 71,000 جنيه
أعلى سعر متداول في سوق السيارات: 81,000 جنيه
دايو جوليت 1999
متوسط سعر السيارة في السوق: 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق يتم تداوله: 69,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة يتم تداوله في سوق السيارات: 84,000 جنيه
كيا شوما 2001
متوسط سعر السيارة في سوق السيارات: 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق: 69,000 جنيه
أعلى سعر متداول في سوق السيارات: 81,000 جنيه
اوبل أسترا 2003
متوسط سعر السيارة في السوق المصري: 76,000 جنيه
أقل سعر متداول للسيارة في السوق المصري: 70,000 جنيه
أعلى سعر متداول في سوق السيارات المصري: 81,000 جنيه