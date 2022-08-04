بعد أيام من إعلان زواجه.. دان بيلزريان: «الزواج فخ.. ضل أعزب»

بعد 10 أيام على إعلان زفافه، عاد العازب الأشهر في العالم دان بيلزريان ليشكك متابعيه حول العالم في زواجه الذي أعلنه في 25 يوليو الماضي، في صورة عبر حسابه على «إنستجرام» حيث ظهر وهو يرتدي بذلة رسمية ويسير برفقة سيدة تحمل باقة من الورود البيضاء، معلقا: «لقد فعلتها أخيرا»، ولكن خلال الساعات الماضية نشر مقطع فيديو يظهر من خلاله بنمط حياته المعتاد، معلقا: «الزواج فخ.. ضل أعزب».

وشكك عدد من المواقع الترفيهية في زواج الممثل الأمريكي دان بيلزريان، والصورة التي شاركها مع 33.5 مليون متابع عبر حسابه على «إنستجرام»، حيث توقع البعض أن الأمر مجرد مزحة، ورجح موقع «Man of Many» أن الصورة كانت من حفل زفاف حضره «بيلزريان» ولكنه لم يكن العريس، خاصة أن العروس المزعومة لم تكن ترتدي الفستان الأبيض التقليدي، وارتدت بدلا منه فستانًا أخضر، وهو خيار شائع لوصيفات العروس، بالإضافة إلى أن هويتها مجهولة ولم تظهر برفقته من قبل.

حقيقة زواج دان بيلزريان

وكشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن الصورة التي نشرها العازب الأشهر كانت من حفل زفاف صديقه بيل بيركنز في جنوب فرنسا، والفتاة التي ظهر معها «بيلزريان» هي إحدى وصيفات العروس، وذلك بعد قام «بيركنز» بنشر صور من حفل زفافه على زوجته لارا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

دان بيلزريان عن الزواج: يفسد الحياة منذ آدم وحواء

ويعرف دان بيلزريان برفضه الشديد لفكرة الزواج وأنه من أكبر مناهضيه، حيث نشر تدوينات تؤكد ذلك أكثر من مرة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قال سابقا: «الزواج يفسد الحياة منذ آدم وحواء»، بينما وصف الزواج بالقرار غير الذكي.

وكانت علاقته الأخيرة مع عارضة أزياء أمريكية تدعى هيلي جريس، أشارت الشائعات إلى أن الثنائي بدأ في المواعدة في عام 2020، وظهرت برفقته في أكثر من صورة خلال فترة الحجر الصحي المفروضة كجزء من قيود فيروس كورونا.