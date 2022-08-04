«مفيش أوفى من كده».. كلب يتعلق بيسرا وسط ضحكات من حولها (فيديو)

أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها البالغة بتعلق أحد الكلاب بها، مشيرة إلى أن هذه الحيوانات لا يوجد أوفى منها، وذلك من خلال حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام».

ونشرت الفنانة يسرا فيديو لها مع أحد الكلاب بعد تعلقه بها واحتضانها قبل رحيلها عنه، وسط ضحكات من حولها، وعلقت على الفيديو عبر «إنستجرام» قائلة: «مفيش أحلى ولا أجمل ولا أوفى من كده».

آخر أعمال يسرا

يذكر أن آخر أعمال يسرا مشاركتها مؤخرًا في بطولة مسلسل «أحلام سعيدة» الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2022، وشاركها بطولته كل من: غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، حمدي الميرغني، محمد أوتاكا، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هالة خليل ومن إخراج عمرو عرفة.

وتحدثت الفنانة يسرا خلال لقائها في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي عن كواليس مشاركتها في «أحلام سعيدة» وتجسيد دور «صدفة»، مشيرة إلى أنها كانت تقوم بدور سيدة ترضى وتتعايش مع مرض إصابتها بفقدان البصر.

كما أوضحت أن السبب الأساسي في تألقها خلال العمل والنجاح الكبير الذي حققته الفترة الماضية يرجع إلى صناع العمل «من غيرهم مكنش ممكن أطلع ده، وأنا كنت أكتر واحدة مبسوطة بالشغل معاهم».