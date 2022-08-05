البرامج الدراسية بجامعة المنصورة الأهلية 2022- 2023.. تعرف عليها

جامعة المنصورة الأهلية، إحدى الجامعات الأهلية الجديدة، التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي، مؤكدة أن هناك 12 جامعة أهلية جديدة مُنبثقة عن الجامعات الحكومية ستبدأ الدراسة بها في شهر أكتوبر المقبل، لافتة إلى أن مصروفات البرامج الدراسية بالجامعات الأهلية الجديدة تعادل التكلفة الفعلية للعملية التعليمية للطلاب.

البرامج الدراسية للعام الجامعي 2022- 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي فى بيان لها، الموافقة على الهياكل الأكاديمية والإدارية للجامعات الأهلية الجديدة، ومنها جامعة المنصورة الأهلية ومقرها مدينة جمصة، وأكدت الوزارة أن جامعة المنصورة الأهلية، تطرح العديد من البرامج الدراسية للعام الجامعي 2022/2023، وتشمل ما يلي:

- كلية الطب والجراحة «برنامج الطب والجراحة العامة».

- كلية طب الفم والأسنان «برنامج طب وجراحة الفم والأسنان».

- كلية الصيدلة «برنامج الصيدلة الإكلينيكية».

- تقدم كلية الهندسة برامج «هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة العمارة المُستدامة، هندسة الميكاترونكس، هندسة البناء والتشييد».

- تقدم كلية الآداب والعلوم «برنامج المساحة والجيومعلوماتية».

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية تقدم برامج «المُختبرات الطبية، تقنيات الأشعة، الرعاية الطبية العاجلة الحرجة، الاحصاء ونظم المعلومات».

- تقدم كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، برنامجي «ريادة الأعمال الإلكترونية، التسويق الرقمي والعمليات الإلكترونية».

إضافة 7 جامعات تكنولوجية جديدة

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن منظومة التعليم العالي ستشهد إضافة 7 جامعات تكنولوجية جديدة خلال العام الدراسي الجديد كالتالي:

- جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية .

- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية .

- جامعة سمنود التكنولوجية.

- جامعة طيبة التكنولوجية.

- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية .

- جامعة برج العرب التكنولوجية.

- جامعة مصر الدولية التكنولوجية.

الجامعة الأهلية الجديدة

وأشار إلى أن الجامعات الأهلية الجديدة هي «جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية،جامعة المنوفية الأهلية،جامعة بني سويف الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة قنا الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية».