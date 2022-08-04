7 سيارات مانيوال وأوتوماتيك لا يزيد سعرها عن 135 ألف.. «بحالة الزيرو»
كتب:
أحمد عبد اللطيف
06:43 م | الخميس 04 أغسطس 2022
جيب كومود
كشف بكر محمد علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في القاهرة، أن استقرار أسعار السيارات الجديدة وراء انتعاش حالة البيع والشراء في السوق المستعملة بمصر.
سوق السيارات المستعملة في مصر
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أسعار عدد من المركبات في السوق المحلي، والتي جاءت كالتالي:
جيب كومودو 2009
متوسط سعر السيارة المتداول فى سوق السيارات بمصر: 123,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى سوق السيارات: 114,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في سوق السيارات: 133,000 جنيه
أوبل كورسا 2010
متوسط سعر السيارة المتداول فى سوق السيارات :123,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى سوق السيارات :119,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى سوق السيارات : 124,000 جنيه
أسعار السيارات اليوم
اسبيرانزا تيجو 2011
متوسط سعر السيارة المتداول فى سوق السيارات: 123,000 جنيه
أقل سعر متداول للسيارة فى سوق السيارات: 116,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى سوق السيارات: 133,000 جنيه
شيفروليه لانوس 2016
متوسط سعر السيارة فى سوق السيارات : 123,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في سوق السيارات: 119,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في سوق السيارات: 128,000 جنيه
شيفروليه لانوس 2018
متوسط سعر السيارة في سوق السيارات: 123,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى سوق السيارات :119,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى سوق السيارات : 128,000 جنيه
بي إم دبليو 316 1997
متوسط سعر السيارة فى سوق السيارات: 124,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى سوق السيارات بمصر: 114,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى سوق السيارات :138,000 جنيه
سكودا اوكتافيا A4 2002
متوسط سعر السيارة في سوق السيارات: 124,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في سوق السيارات: 115,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في سوق السيارات: 133,000 جنيه