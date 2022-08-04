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7 سيارات مانيوال وأوتوماتيك لا يزيد سعرها عن 135 ألف.. «بحالة الزيرو»

كتب:

أحمد عبد اللطيف
06:43 م | الخميس 04 أغسطس 2022
جيب كومود

جيب كومود

كشف بكر محمد علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في القاهرة، أن استقرار أسعار السيارات الجديدة وراء انتعاش حالة البيع والشراء في السوق المستعملة بمصر.

سوق السيارات المستعملة في مصر

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أسعار عدد من المركبات في السوق المحلي، والتي جاءت كالتالي:

جيب كومودو 2009

متوسط سعر السيارة المتداول فى سوق السيارات بمصر: 123,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى سوق السيارات: 114,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في سوق السيارات: 133,000 جنيه

أوبل كورسا 2010

متوسط سعر السيارة المتداول فى سوق السيارات :123,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى سوق السيارات :119,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى سوق السيارات : 124,000 جنيه

أسعار السيارات اليوم

اسبيرانزا تيجو 2011

متوسط سعر السيارة المتداول فى سوق السيارات: 123,000 جنيه

أقل سعر متداول للسيارة فى سوق السيارات: 116,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى سوق السيارات: 133,000 جنيه

شيفروليه لانوس 2016

متوسط سعر السيارة فى سوق السيارات : 123,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في سوق السيارات: 119,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في سوق السيارات: 128,000 جنيه

شيفروليه لانوس 2018

متوسط سعر السيارة في سوق السيارات: 123,000 جنيه      

أقل سعر للسيارة فى سوق السيارات :119,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى سوق السيارات :  128,000 جنيه

بي إم دبليو 316 1997

متوسط سعر السيارة فى سوق السيارات: 124,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى سوق السيارات  بمصر: 114,000 جنيه      

أعلى سعر للسيارة فى سوق السيارات :138,000 جنيه

سكودا اوكتافيا A4 2002

متوسط سعر السيارة في سوق السيارات: 124,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في سوق السيارات: 115,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في سوق السيارات: 133,000 جنيه

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