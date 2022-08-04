الحكومة: اتفاق لإنشاء مجمع صناعي للأجهزة المنزلية بتكلفة 130 مليون دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشركة «هاير سمارت هوم كوربوريشن» الصينية؛ لإنشاء مجمع صناعي بنظام المناطق الاستثمارية لتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها على مساحة 200 ألف متر مربع، بمدينة العاشر من رمضان، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 130 مليون دولار.

ووقع مذكرة التفاهم المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولي دابينج، الرئيس التنفيذي لشركة «هاير سمارت هوم كوربوريشن» في الشرق الأوسط.

نظام المناطق الاستثمارية

وعقب التوقيع، أوضح المستشار محمد عبدالوهاب، أنّ مذكرة التفاهم مع الشركة الصينية نصت على أن تقدّم الهيئة الدعم اللازم لإنشاء المشروع بنظام المناطق الاستثمارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لإتمام المشروع وإقامته وفقا للجدول الزمني للتنفيذ، موضحا أنّ الشركة ستدخل تكنولوجيا متطورة في مشروعها المزمع إقامته، ما يسهم في وضع مصر كمركز استثماري لصناعات الأجهزة المنزلية، وكذا جذب مستثمرين جُدد في مجال الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية من الموردين الذي تتعامل معهم الشركة للتصنيع في مصر.

2000 فرصة عمل

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إلى أنّ المشروع الجديد سيتم تمويله بالكامل من خلال استثمارات أجنبية مباشرة، وسيوفر أكثر من 2000 فرصة عمل، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 900 ألف جهاز سنويا تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية ومركز لتصدير المنتجات لدول أفريقيا وآسيا.

من جانبه، قال لي دابينج الرئيس التنفيذي لشركة هاير في الشرق الأوسط، إنّ «هاير» من الشركات الرائدة عالميا في مجال تصنيع المستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ولديها 7 علامات تجارية عالمية، موضحا أنّ المشروع الجديد للشركة، الذي تتضمنه مذكرة التفاهم، سيسهم في تعزيز الصناعات المصرية، من خلال زيادة الاعتماد على المكون المحلي بنسبة تصل إلى 60%، موضحا في الوقت ذاته أنّ المرحلة الأولى للمشروع ستشمل إنتاج أجهزة التكييفات، والغسالات، والشاشات، والصناعات المكملة، بينما تتضمن المرحلة الثانية تصنيع أجهزة الثلاجات والفريزر.