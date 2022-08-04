نقيب الإعلاميين: تصريح مزاولة المهنة شرط ظهور الضيوف متكرري الحضور بالبرامج

أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، أن النقابة وضعت ضوابط لظهور الضيوف متكرري الظهور في البرامج التليفزيونية والإذاعية والذين يشترط حصولهم على تصريح مزاولة المهنة، وتشمل أيضًا الضيوف الذين يجرون مداخلات تليفونية بشكل متكرر.

ضوابط ظهور الضيوف في البرامج

وقال نقيب الإعلاميين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أي ضيف يظهر بشكل دوري مرة على الأقل كل شهر في البرنامج التليفزيونية أو الإذاعية سواء بشخصه أو من خلال مداخلة تليفونية يجب عليه أن يحصل على تصريح مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين ومدته 3 شهور قابلة للتجديد.

اختصاص «نقابة الإعلاميين»

وحول مدى اختصاص النقابة قانونا بضوابط ظهور الضيوف واشتراط حصولهم على تصريح مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين، أوضح «سعدة»، أن القانون رقم 93 لسنة 2016 عرف النشاط الإعلامي بأنه كل نشاط يقوم على بث الأخبار أو المعلومات أو الأفكار أو الآراء او الحقائق من مصدرها عبر الوسائل المسموعة والمرئية بقصد البلاغ واطلاع الرأي العام عليها.

وعلى الرغم من أن هناك فئات خمسة معنية بالحصول على عضوية النقابة أو تصريح المزاولة ليس من بينها الضيوف إلا أن نقيب الإعلاميين كشف عن أن القانون نفسه لم يقتصر على هذه الفئات حيث عرف الإعلامي بأنه كل من يقيد في نقابة الإعلاميين ويباشر نشاطا إعلاميا لأحد الوسائل الإعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية ويتخذه مهنة للكسب وذلك بأي من المجالات الآتية: تقديم البرامج والإخراج والإعداد والتحرير والمراسلة الإعلامية، أو غيرها من المجالات التي يصدر بتحديدها قرار من النقابة.

وكشف «سعدة»، أن الجملة الأخيرة من تعريف الإعلامي هي التي تبسط يد النقابة على الضيف الذي يظهر بشكل دوري مرة كل شهر خاصة الذي يكون متعاقدا مع برنامج في قناة تليفزيونية أو محطة إذاعية، موضحا أن هناك ضيوف حصلوا بالفعل على تصريح مزاولة المهنة.