11 معلومة عن أول مركبة فضائية «كورية جنوبية»: تحمل كاميرا وأغنية «بوب»

رغم صراعها مع جارتها الشمالية، إلا أن كوريا الجنوبية لم تتواني عن إطلاق قمر صناعي جديد لأغراض علمية، حيث أطلقت المركبة المدارية القمرية الكورية «دانوري» في أول مهمة لمركبة كورية جنوبية مدارية للقمر.

ونرصد لكم أبرز المعلومات حول مركبة «دانوري» كما يلي:

1- أطلقت على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

2- اسم المركبة مكون من كلمتين كوريتين وهما القمر والاستمتاع، بناء على اقتراح طالب دكتوراه في هندسة المواد الجديدة في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا من بين 62719 اقتراحا في تنافس وطني من الكوريين الجنوبيين لتسمية المركبة.

وزنها أقل من طن واحد

3- يصل وزن المركبة لـ 678 كيلوجرام.

4- تم تصميمها على شكل مكعب مع مجموعتين شمسيتين وتستخدم أربعة محركات دفع عالية الطاقة ومجهزة أيضًا بثمانية محركات دفع للتحكم في الارتفاع.

5- تكلفت ضمن مشروعات المعهد الكوري لأبحاث الفضاء قرابة 180.5 مليون دولار أمريكيوشاركت فيه شركات خاصة وعددها 40 شركة و 13 جامعة و6 مراكز بحثية تمولها الحكومة في كوريا الجنوبية.

6- الهدف من المشروع هو تعزيز تطويرها الفضائي، وخطة مستقبلية لإرسال وحدة هبوط على سطح القمر عام 2031.

7- من المقرر أن تصل المركبة الفضائية أواخر ديسمبر وتبدأ في الدوران حول مدارها المحدد، على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر، بعد السفر باستخدام مسار منخفض الطاقة وموفر للوقود لمدة 4 أشهر ونصف.

المركبة نتيجة للتعاون الوثيق مع ناسا

8- تعاونت كوريا الجنوبية مع ناسا تعاون في المشروع عام 2015 ووقعا اتفاقية للعمل معا في ديسمبر 2016 وشاركت ناسا بخبراتها في تصميم البعثات وستٌسخر امكانياتها في جميع أنحاء العالم لتتبع المركبة.

9- تحمل المركبة الكورية 6 مهمات منها كاميرا فائقة الحساسية حصلت عليها من وكالة ناسا لتقوم بقياس التضاريس والقوة المغناطيسية وأشعة جاما والسمات الأخرى لسطح القمر.

10- تستغرق مهمة المركبة عام واحد وسيعمل على تحديد مواقع الهبوط المحتملة للبعثات القمرية المستقبلية.

11- تحمل المركبة أغنية «بي تي إس ديناميت»، التي كانت أول أغنية بوب كوري تصل إلى المرتبة الأولى على قائمة بيلبورد هوت 100.