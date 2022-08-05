انتعاش العقود الآجلة للقمح بعد الإفراج عن شحنات أوكرانية جديدة

انتعشت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو إلى 7.9 دولار للبوشل «27 كيلو تقريبًا»، من أدنى مستوى لها في ستة أشهر عند 7.5 دولار الذي لامسته في الثالث من أغسطس، بسبب موجات الحر وارتفاع الأسعار المحلية، ما دفع الهند إلى التفكير في دخول أسواق الاستيراد العالمية.

ورغم الارتفاع الطفيف لا تزال العقود الآجلة أقل بكثير من الأسعار قبل بدء الغزو الأوكراني في أواخر فبراير، حيث عادت السفن التي تحمل الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود إلى النشاط بعد اتفاق بين الوفدين الأوكراني والروسي سمح بممرات تجارية آمنة للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية.

20 مليون طن من الحبوب

وحال استمرار التجارة بسلاسة وفقًا للاتفاق، ستكون أوكرانيا قادرة على بيع أكثر من 20 مليون طن من الحبوب التي تم الإبلاغ عنها في صوامع الموانئ منذ بدء الحرب في 24 فبراير.

وفي الوقت نفسه، تشير توقعات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أكبر انخفاض في الطلب العالمي منذ سنوات، حيث أدى ارتفاع التضخم إلى إضعاف الطلب، وفي الولايات المتحدة، من المقرر أن يرتفع العرض والصادرات والمخزونات النهائية.

انخفاض الطلب العالمي بسبب التضخم

وصباح اليوم، غادرت ثلاث شحنات جديدة من الحبوب أوكرانيا في بداية سلسلة من الدورات المنتظمة لإمداد الأسواق الزراعية، وبحسب بيانات رسمية تركية فإن السفن الثلاث المحملة بالذرة ستتوجه إلى إيرلندا وإنجلترا وتركيا.

وتنطلق تلك الشحنات تحت إشراف مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه في إسطنبول بموجب شروط الاتفاق الدولي الموقع في تركيا في 22 يوليو الماضي.

ووقعت روسيا وأوكرانيا اتفاقان منفصلان، كما وقعت تركيا والأمم المتحدة بالأحرف الأولى اتفاقا يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا.