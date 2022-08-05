تداول 11 ألف طن بضائع و460 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الـ24 ساعة الماضية، تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة و460 شاحنة و100 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع و320 شاحنة و72 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع و140 شاحنة و28 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة، كما سجلت الهيئة وصول وسفر 1800 راكب.

حركة تداول موانئ البحر الأحمر

وقال بيان المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستقبل اليوم السفينتين عمان وأمل، بينما تغادر السفينتين الحرية 2 وبوسيدن إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدن بث وإكسبريس، وغادرت السفينتان أمل وعمان.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم، السفينتين أيلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) السفينتين أيلة وبريدج، وتغادر ميناء بورتوفيق السفينة الحسين متجهة إلى ميناء جدة.

مطارات البحر الأحمر تستقبل 15 ألف سائح

وفي سياق آخر، تستقبل مطارات الأحمر الأحمر، اليوم الجمعة، حوالي 15 ألف سائح على متن 98 رحلة طيران وذلك حسب جداول التشغيل لرحلات الوصول المعلن بالمطارات حيث يستقبل مطار الغردقة الدولي، 86 رحلة طيران تحمل على متنها 13 ألف سائح من مختلف الجنسيات ويستقبل مطار مرسي علم 12 رحلة طيران تقل حوالي الفي سائح من جنسيات مختلفة وذلك من 12 دولة أوروبية وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.