ابتكار ملصق صغير الحجم كبديل لأجهزة الأشعة والسونار.. «فيديو»

قال موقع «ساينس ديلي»، الأمريكي، إنّ مهندسين طوروا ملصقًا، ينتج صورًا للجسم عن طريق الموجات فوق الصوتية، حيث يلتصق الجهاز بالجلد ويمكن أن يوفر التصوير المستمر بالموجات فوق الصوتية للأعضاء الداخلية لمدة 48 ساعة.

التصوير بالموجات فوق الصوتية آمن

وقال الموقع إنّ التصوير بالموجات فوق الصوتية «السونار»، يعد طريقة آمنة وغير ضارة للجسم، ويوفر للأطباء صورًا حية لأعضاء المريض الداخلية، ولالتقاط تلك الصور، يقوم الفنيون المدربون بتوجيه الموجات الصوتية إلى الجسم، حيث تنعكس هذه الموجات للخلف لإنتاج صور عالية الدقة لقلب المريض ورئتيه والأعضاء الأخرى.

وتابع تقرير الموقع أنه في الوقت الحالي، يتطلب التصوير بالموجات فوق الصوتية معدات ذات حجم كبير، ومتوفرة فقط في المستشفيات وعيادات الأطباء، لكن التصميم الجديد من قبل مهندسي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا قد يجعل الملصق يمكن ارتداؤه ويمكن الحصول عليها بسهولة، أو شراؤه من الصيدلية.

ملصق صغير الحجم يصور أعضاء الإنسان بالموجات فوق الصوتية

وأضاف التقرير أن ورقة علمية نُشرت بمجلة «ساينس»، قدم خلالها المهندسون تصميمًا لملصق جديد للموجات فوق الصوتية، وهو جهاز بحجم صغير يلتصق بالجلد ويمكن أن يوفر تصويرًا مستمرًا بالموجات فوق الصوتية للأعضاء الداخلية لمدة 48 ساعة.

وقام الباحثون بتجربة الملصقات على المتطوعين وأظهروا أن الأجهزة تنتج صورًا حية عالية الدقة للأوعية الدموية الرئيسية والأعضاء الأعمق مثل القلب والرئتين والمعدة، كما حافظت الملصقات على التصاق قوي والتقطت التغييرات في الأعضاء الأساسية حيث كان المتطوعون يؤدون أنشطة مختلفة، بما في ذلك الجلوس والوقوف والركض وركوب الدراجات.

العمل جار لجعل الملصقات تعمل لاسلكيا

وأضاف التقرير أن التصميم الحالي يتطلب توصيل الملصقات بأدوات تترجم الموجات الصوتية المنعكسة إلى صور، حيث يشير الباحثون إلى أنه حتى في شكلها الحالي، يمكن أن يكون للملصقات تطبيقات فورية، فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام الأجهزة في المستشفى، على غرار ملصقات EKG لمراقبة القلب، ويمكنها باستمرار تصوير الأعضاء الداخلية دون الحاجة إلى فني، وإذا كان من الممكن جعل الأجهزة تعمل لاسلكيًا، وهو هدف يعمل الفريق حاليًا على تحقيقه، فيمكن تحويل ملصقات الموجات فوق الصوتية إلى منتجات تصوير يمكن ارتداؤها ويستطيع المرضى أخذها إلى المنزل من مكتب الطبيب أو حتى شرائها من الصيدلية.