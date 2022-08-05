أمطار رعدية على هذه المناطق السبت 6-8-2022.. اعرف درجة الحرارة كام

أعلنت هيئة الارصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس غدًا الموافق 6 أغسطس الجاريي، إذ إنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالي، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء، ويكون هناك ارتفاعًا في نسبة الرطوبة نهارًا، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراح بين 2 و4 درجة مئوية.

حالة الطقس غدًا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين ومرسى علم ومناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب الصعيد، وقد يصاحبها أتربة ورمال مثارة على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة الطقس في البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة للبحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا السبت 6-8-2022

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 6 أغسطس، كما يلي:

القاهرة 35 - 24

الإسكندرية 31 - 24

وادي النطرون 35 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 35 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 30 - 25

مطروح 30 - 24

السلوم 32- 20

سيوة 35 - 23

بورسعيد 32- 25

دمياط 33 - 25

الزقازيق 35 - 25

المنصورة 35 - 27

الإسماعيلية 36 - 24

السويس 35 - 24

العريش 33 - 24

رفح 32 - 24

رأس سدر 38 - 26

نخل 36 - 21

نويبع 39 - 27

طابا 37 - 27

كاترين 34 - 19

الطور 35- 26

شرم الشيخ 40- 29

الغردقة 39 - 28

مرسى علم 40 - 28

الفيوم 37 - 24

بني سويف 37 - 24

المنيا 38 - 24

أسيوط 38- 25

سوهاج 39 - 25

قنا 43- 27

الأقصر 43 - 28

أسوان 43 - 29

إدفو 43 - 28

أبو سمبل 42 - 28

الوادي الجديد 43 - 26

شلاتين 37 - 29

أبو رماد 37 - 28

حلايب 34 - 26

رأس حدربة 34 - 27