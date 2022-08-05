كشف ملابسات اختفاء ربة منزل في الشرقية.. سافرت دهب لصديقها

كشفت أجهزة الأمن في محافظة الشرقية ملابسات اختفاء ربة منزل من مركز فاقوس منذ يوم 3 أغسطس الجاري، إذ عثر عليها في جنوب سيناء رفقة أحد أصدقائها.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية من «أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز» بغياب زوجته «ربة منزل مقيمة طرفه»، عن مسكنهما مُنذ يوم 3 الجاري عقب خروجها للتوجه لأحد المستشفيات رفقة زوجة شقيق زوجها، وما قررته الأخيرة بقيام المُتغيبة بتركها أمام المستشفى والسير بمفردها.

الزوجة وصديقها اختلقا واقعة الغياب

بالفحص، أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مكان المذكورة بنطاق مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء صحبة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، ترتبط به بعلاقة صداقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وتبين اختلاقها واقعة غيابها لخلافات زوجية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.