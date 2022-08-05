كشف ملابسات اختفاء ربة منزل في الشرقية.. سافرت دهب لصديقها
كتب:
محمد بركات
05:44 م | الجمعة 05 أغسطس 2022
الداخلية
كشفت أجهزة الأمن في محافظة الشرقية ملابسات اختفاء ربة منزل من مركز فاقوس منذ يوم 3 أغسطس الجاري، إذ عثر عليها في جنوب سيناء رفقة أحد أصدقائها.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية من «أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز» بغياب زوجته «ربة منزل مقيمة طرفه»، عن مسكنهما مُنذ يوم 3 الجاري عقب خروجها للتوجه لأحد المستشفيات رفقة زوجة شقيق زوجها، وما قررته الأخيرة بقيام المُتغيبة بتركها أمام المستشفى والسير بمفردها.
الزوجة وصديقها اختلقا واقعة الغياب
بالفحص، أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مكان المذكورة بنطاق مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء صحبة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، ترتبط به بعلاقة صداقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وتبين اختلاقها واقعة غيابها لخلافات زوجية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.