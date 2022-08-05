تفاصيل بناء أكبر مجمع صناعي للأجهزة المنزلية.. يوفر 2000 فرصة عمل

في ظل الحوافز الاستثمارية والتسهيلات غير المسبوقة لجذب الشركات العالمية للسوق المصري، لتوفير فرص عمل وضخ استثمارات دولارية، أصبحت نظرات الشركات والعالمية مختلفة إليه، حيث تسعى الشركات العالمية إلى التواجد به لاستغلال الموقع الجغرافي والفرص المتاحة لزيادة استثمارتها وضخ استثمارات جديدة.

لذلك قررت شركة هاير الصينية بناء مجمع صناعي بنظام المناطق الاستثمارية لتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية، يوفر حوالى 2000 فرصة عمل.

بنسبة مكون محلي تصل إلى 60%

وبحسب مصادر مسؤولة بالشركة الصينية، لـ«الوطن»، فإن المجمع الصناعي الجديد سيكون متخصص فى صناعة الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية، وبنسبة مكون محلى تصل إلى 60%، حيث يساهم هذا المجمع في إدخال أحدث الأنظمة التكنولوجية في مجال الصناعة إلى السوق المصري، خصوصا في مجال صناعة الأجهزة المنزلية، حيث سيسهم المشروع في تعزيز الصناعات المصرية، وأن المرحلة الأولى ستشمل إنتاج التكييفات، والغسالات، والشاشات، والصناعات المكملة، والمرحلة الثانية تصنيع أجهزة الثلاجات والفريزر.

تقديم الدعم اللازم لإنشاء المشروع بنظام المناطق الاستثمارية

وبحسب ما أعلنته هيئة الاستثمار على موقعها الرسمي فإن الهيئة تقوم بتقديم الدعم اللازم لإنشاء المشروع بنظام المناطق الاستثمارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لإتمام المشروع وفقا للجدول الزمني، حيث يقام على مساحة 200 ألف متر مربع باستثمارات 130 مليون دولار فى مدينة العاشر من رمضان.

وقالت الهيئة إن المشروع سيوفر نحو 2000 فرصة عمل، ويتم تمويله بالكامل من خلال استثمارات أجنبية مباشرة، حيث يستنتج المصنع حوالي 900 ألف جهاز سنويا تلبى احتياجات السوق المحلية ومركز لتصدير المنتجات لدول أفريقيا وآسيا.

أكبر الشركات في العالم التي تقوم بتصنيع الأجهزة المنزلية

وتعتبر شركة هاير من أكبر الشركات في العالم التي تقوم بتصنيع الأجهزة المنزلية، حيث تأسست في 1984 في الصين، وبلغت إيرادات الشركة في عام 2012 حوالى 25 مليار دولار، وحققت لقب العالمة التجارية العالمية الأولى للأجهزة المنزلية لمدة أربع سنوات على التوالي، ووضعت ضمن في قائمة "الخمسين شركة الأكثر ابتكارًا في العالم" لعام 2012 الصادرة عن مجموعة بوسطن الاستشارية.

ووقعت شركة هاير أمس مذكرة تفاهم مع هيئة الاستثمار لإنشاء مجمع صناعي لتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.