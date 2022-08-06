لو أنت صانع ثقافة إزاي تشارك في جائزة زايد للكتاب.. قيمتها 7 ملايين درهم

لا زالت جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها السابعة عشرة «2023-2022»، تتيح التسجيل في المسابقة التي تقدمها سنويا لمنح الفرصة لكل صناع الثقافة، المفكرين المبدعين، الناشرين، الشباب، الذين ساهموا في مجالات التنمية، والتأليف، والترجمة التي لها أثرًا واضحًا في إثراء الحياة الثقافية والأدبية والاجتماعية.

وبحسب الموقع الرسمي لجائزة الشيخ زايد للكتاب، فإن تلك المسابقة تغلق باب المشاركة مطلع أكتوبر من العام الجاري، وأن قيمتها الإجمالية تبلغ سبعة ملايين درهم إمارتي، إذ تتيح للمرشحين تقديم كتاب في فئة واحدة لكل دورة جائزة.

وأوضحت الجائزة الفئات التي يمكن الترشح لها هي فئة المؤلف الشاب، الأدب، الفنون والدراسات النقدية، أدب الطفل والناشئة، الترجمة، الثقافة العربية في اللغات الأخرى، النشر والتقنيات الثقافية، التنمية وبناء الدولة، وأخيرًا شخصية العام الثقافية، والتي يمكن التقديم من خلال الموقع الرسمي للجائزة من هنـــا.

خطوات الترشح لجائزة الشيخ زايد للكتاب

ويمكن الترشح الإلكتروني في جائزة الشيخ زايد للكتاب من خلال زيارة موقع الجائزة الرسمي، وإرسال خمسة نسخ من العمل المتقدم به عبر البريد لمقر الجائزة، وهو جائزة الشيخ زايد للكتاب دائرة الثاقة والسياحة - أبوظبي صندوق بريد 2380 أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة، وسيتم إرسال رسالة إلكترونية تفيد بنجاح الترشح، وذلك تزامنًا مع استلام النسخ المطلوبة من العمل المقدم.

ونوهت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للمسابقة، ومن بينها التقدم بعمل واحد فقط لأحد فروع الجائزة، أن تكون المؤلفات المرشحة مكتوبة باللغة العربية باسثناء جائزة فرع الترجمة، إذ يجوز منح الجائزة لمؤلفات مترجمة إلى اللغة العربية عن اللغات الأخرى أو العكس، أن يكون قد نشر الكتاب ولم يمض على نشرة أكثر من سنتين، ولا تمنح الجائزة لعمل سبق له الفوز بجائزة عربية أو أجنبية.

وأضافت الجائزة بشأن الشروط، أنه يجوز إعادة الترشح للجائزة بالعمل ذاته مع ضرورة استيفائه لشروط المدة الزمنية والترشح الإلكتروني ونسخ جديد للعمل، وأن يساهم الكتاب إيجابيًا في التنمية الثقافية العربية.