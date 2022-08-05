موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022.. تنتظر اعتماد وزير التعليم

يتساءل عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، إذ أكدت وزارة التربية والتعليم، أن تصحيح امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، يجري إلكترونيا بالكامل داخل كنترولات مؤمنة بعيدا عن تدخل العنصرالبشري، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يجب الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم (moe.gov.eg).

موعد نتيجة الثانوية العامة

وفيما يتعلق بموعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، النتيجة خلال الساعات المقبلة، ويعلن أوائل الثانوية العامة لكل الشعب من علمي علوم ورياضة وأدبي، ويجري توفير النتيجة بالمدارس في اليوم التالي، وينشر موقع «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها من الوزارة.

ويمكن للطالب الحصول على النتيجة من خلال الرابط التالي https://natega.elwatannews.com/

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»: «أعلنا بكل وضوح أن إعلان النتيجة في الأسبوع الأول من أغسطس، ولا يوجد أي مبرر للاجتهادات والإشاعات وتكرار الجدل».

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس من الوطن

وفيما يتعلق بخطوات تسجيل الطالب للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من موقع «الوطن»، تأتي كالتالي:

- يسجل الطالب بياناته على رابط موقع «الوطن»

- كتابة الاسم رباعي

- تحديد نوع الشعبة

- كتابة البريد الإلكتروني.

- كتابة رقم الجلوس.

- تحديد المحافظة

- وضع رقم الهاتف والتأكد من صحته.

- اختيار «سجل الآن» والانتظار حتى إرسال النتيجة.