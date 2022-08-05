إعادة طفل مختطف بالدقهلية لأسرته: عصابة سلمته لرجل وزوجته لا ينجبان

كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، عن ملابسات واقعة اختطاف طفل في جمصة بمحافظة الدقهلية، من جانب 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، وإعادته إلى أسرته سالما.

بلاغ إلى قسم شرطة جمصة باختفاء طفل

وكشف بيان الداخلية، عن أن قسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية، تلقى بلاغا من أحد الأشخاص -مقيم بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ بدمياط- بغياب نجله، 4 سنوات، منذ يوم 3 أغسطس الجاري، حال لهوه بمكان عمله بدائرة القسم.

كشف ملابسات واقعة الاختطاف

جرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية» إذ قام أحدهم باستدراج الطفل عن طريق إغرائه ببعض الحلوى، وقام بتسليمه للمتهمين الآخرين على خلفية اتفاقهما مع (شخص وزوجته) على إحضار طفل لهما لعدم قدرتهما على الإنجاب، مقابل مبلغ مالي.

إلقاء القبض على المتهمين في واقعة الاختطاف

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين ، والعثور على الطفل المختطف بمحل إقامة أحدهم بمحافظة سوهاج، وتم تحرير الطفل المختطف وإعادته لأهليته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.