إعلان أوائل الثانوية العامة 2022 خلال ساعات بالأسماء والصور

انتهت وزارة التربية والتعليم، من تجهيز نتيجة الدور الأول للصف الثالث الثانوي، وقائمة صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2022 للشعبتين العلمية والأدبية، استعدادًا لاعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تفاصيل جديدة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيعتمد نتيجة الثانوية العامة 2022، خلال ساعات، وإعلان أوائل الثانوية العامة 2022 فور اعتمادها مباشرة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم، غدًا السبت، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان التفاصيل الكاملة بالنتيجة ونسب النجاح، وعرض صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2022.

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العمل مستمرًا على مدار الليل والنهار لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 رسميًا، لإعلانها رسميًا وتكون جاهزة بلا أخطاء.

نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2022

وقال وزير التعليم، إن كل ما ينشر عن نسب النجاح وأوائل نتيجة الثانوية العامة 2022 ليس له أي أساس من الصحة، ولا أحد يعلم أي شئ عن النتيجة، وأن ما يتم تداوله اجتهادات، مطالبًا أولياء الأمور والطلاب عدم التفات إليها.

وأكد «شوقي» أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وستكون متاحة لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي للشعبتين على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها مباشرة.

نتيجة الثانوية العامة 2022، ينشرها موقع «الوطن» بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، علي الرابط التالي natega.elwatannews.com، ويستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي الدور الأول بالدرجات لجميع المواد الدراسية.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي

- الدخول على موقع الوطن.

- كتابة الأسم رباعي.

- كتابة رقم الجلوس.

- اختيار الشعبة.

- كتابة رقم الهاتف المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- الضغط على زر «سجل الآن».