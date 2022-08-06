عاجل.. وصول أسرة ضحايا مذبحة الريف الأوروبي لجلسة محاكمة المتهم

وصلت منذ قليل أسرة الضحايا الخمس الذين لقوا مصرعهم قتلًا على يد أحد الأشخاص في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي» إلى محكمة جنايات الجيزة لحضور ثاني جلسات محاكمة المتهم.

تأجيل لانتداب محامي للمتهم

في الجلسة الماضية، أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 5 أشخاص في الواقعة المعروفة إعلاميًا بمذبحة الريف الأوروبي، لجلسة اليوم 6 أغسطس لانتداب المحامي للدفاع عن المتهم واستمرار حبسه.

تحقيقات موسعة وإحالة

وبعد تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة في تلك الواقعة المعروفة إعلاميًا بمذبحة الريف الأوروبي، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهم الى المحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، كما أنَّ تلك الجناية قد اقترنت بـ5 جنايات أخرى، وهي قتل ابنتي المزارع وحفيديه عمدًا والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

9 شهود

وخلال تحقيقات النيابة العامة فى الجريمة، أقامت النيابة العامة الدليل على المتهم من خلال شهادة 9 شهود في التحقيقات، ومن خلال إقرار المتهم في تحقيقاته وإجراء محاكاة تصويرية لكيفية ارتكابه الجريمة وقتل الضحايا الخمسة والشروع في هتك عرض إحدى ابنتي المزارع المجني عليهما، كما أنَّ المتهم أرشد عن شريط المادة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه فى هتك العرض.

كما أنَّ المتهم مرتكب مذبحة الريف الأوروبي قد أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كل الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة.