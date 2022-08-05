رويترز: دوي صافرات الإنذار في مدن إسرائيلية

قالت وكالة «رويترز» إن أصوات صافرات الإنذار قد سمعت في جنوب ووسط إسرائيل اليوم، في الوقت الذي رد فيه مسلحون فلسطينيون في غزة على الضربات الجوية التي قامت بها طائرات الاحتلال وقتلت ما لا يقل عن 10 أشخاص ، من بينهم قائد بارز في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

صافرات الإنذار انطلقت في المناطق الجنوبية والوسطى من إسرائيل

وتابع تقرير «رويترز» أن صافرات الإنذار انطلقت في المناطق الجنوبية والوسطى من إسرائيل، في حين أظهرت الصور التي بثتها محطات التلفزيون الإسرائيلية على ما يبدو عددا من الصواريخ أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي، وفي تل أبيب ، قال شهود إنهم سمعوا دوي انفجارات لكن لم ترد تقارير عن سماع صافرات الإنذار.

الجهاد الإسلامي: أطلقنا أكثر من 100 صاروخ على مدن إسرائيلية

ونقلت الوكالة عن حركة الجهاد الإسلامي، إنها أطلقت أكثر من 100 صاروخ على مدن إسرائيلية، بما في ذلك تل أبيب، وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق، قال مسؤولو الصحة الفلسطينيون في غزة إن ما لا يقل عن 10 أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر خمس سنوات ، قُتلوا وأصيب 55 في الغارات الجوية الإسرائيلية ، التي جاءت بعد أيام من التوترات المتصاعدة في أعقاب اعتقال قيادي فلسطيني خلال الأسبوع.

قوات الاحتلال: الضربات قتلت القيادي في الجهاد تيسير الجعبري ونحو 15 فرد

وقال متحدث باسم قوات الاحتلال إن الضربات قتلت القيادي في الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري ونحو 15 آخرين لكنه قال إن جيش الاحتلال لم يكن لديه إجمالي عدد الضحايا، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في بيان متلفز أن إسرائيل نفذت عملية محددة لمكافحة الإرهاب، على حد قوله، ضد التهديدات الفورية.

وقال لابيد: «معركتنا ليست مع أهل غزة»، ووصف حركة الجهاد الإسلامي بأنها وكيل إيراني يريد تدمير دولة إسرائيل وقتل الإسرائيليين.

وفي المقابل، أكد مسؤول في الجهاد الإسلامي مقتل الجعبري، الذي وصفه جيش الاحتلال بأنه المنسق الرئيسي بين حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، في الضربات التي استهدفت عدة أهداف حول قطاع غزة.