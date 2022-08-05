التصريح بدفن توأم سوهاج بعد مصرعهما بسبب «بامية فاسدة»

صرحت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج بدفن جثماني طفلتين توأم من مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، كانتا قد وصلتا لمستشفى سوهاج الجامعي رفقة شقيقتهما وشقيقهما الأكبر، إثر إصابتهم جميعا بالقيء والإعياء الشديد الناتج عن تناولهم وجبة عشاء «بامية» فاسدة، لتصرح الجهات المختصة بدفن الجثتين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسليم الجثتين لذويهما.

مصرع التوأم

وكان التوأم، الطفلة «أسينات»، 3 أعوام، والطفلة «زينة» 3 أعوام، قد لقيتا مصرعهما أثناء محاولة إنقاذهما عقب إصابتهما بالتسمم، بينما جرى إسعاف شقيقهما الطفل «جمال»، 4 أعوام، والطفلة «ليلى» 5 أعوام، حيث وضعا تحت الملاحظة بمستشفى سوهاج الجامعى لمدة 48 ساعة.

أحداث الواقعة

وترجع الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بوصول 4 أطفال أشقاء مصابين بالتسمم لمستشفى سوهاج الجامعى، وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائى لمستشفى سوهاج الجامعى وذلك بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن محافظة سوهاج ليتبين بالانتقال أن الأطفال الأشقاء الأربعة قد تناولوا وجبة عشاء فاسدة «بامية» وبسؤال والدهم «أحمد ع ع» 36 عاما، مزارع، ووالدتهم «بدور أ م»، 26 عاما، ربة منزل، أفادا بأن أطفالهما الأربعة قد تناولوا وجبة العشاء «بامية» ليصابوا بألم وتتعالى صرخاتهم.

ليتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم وقد نفى الوالدان الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.