جهز نفسك.. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 برقم الجلوس

بعد قليل تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 برقم الجلوس، بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إذ سيعلن «شوقي» النتيجة وأسماء الأوائل ونسب النجاح لهذا العام، لذا يبحث الكثيرون عن كيفية الحصول على النتيجة وهو ما نوضحه في التقرير التالي.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 برقم الجلوس

تتيح جريدة «الوطن» نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 برقم الجلوس، من خلال الرابط natega.elwatannews.com، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على النتيجة، وهى خدمة مجانية متاحة للمواطنين بطريقة سهلة، بعدما خاض الطلاب امتحانات الثانوية العامة بالنظام الجديد للعام الثاني على التوالي باستخدام نظام البابل شيت، حيث جرت عملية التصحيح بشكل إلكتروني بالكامل دون تدخل العنصر البشري.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جرى اعتماد النتيجة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة في تمام العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع الوطن

ومن المقرر إعلان أوائل نتيجة الثانوية العامة بعد قليل في الشعبتين العلمي والأدبي، وبعدها يتم إتاحة النتيجة على موقع الوزارة وموقع جريدة الوطن، وفي اليوم التالي سيتم إعلان النتيجة داخل المدارس على مستوى الجمهورية، ثم فتح باب التظلمات بدءًا من اليوم التالي لإعلان النتيجة ويستمر التقديم لمدة 15 يومًا.