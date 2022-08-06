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نتيجة الثانوية العامة 2022

بعد قليل.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

كتب:

أسماء زايد
10:07 ص | السبت 06 أغسطس 2022
نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، ستصبح متاحة بعد قليل على موقع الوطن، في إطار دورها الخدمي الذى تقدمه لقرائها، حيث يمكن للقارئ معرفة النتيجة عبر الموقع، وذلك بعد إعلان تفاصيل وإحصاءات اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحفي الذي جرى بثه قبل قليل من وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي.

خطوات معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022

 وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس على موقع الوطن، يجب أن يتبع  الطالب أو ولى الأمر، الخطوات التالية:

- الدخول إلى الرابط  natega.elwatannews.com، الذي أتاحته «الوطن» لطلاب الثانوي العام.

- يكتب الطالب الاسم ورقم الجلوس لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022.

إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022

وقبل أن تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، أسماء الأوائل ونسبة النجاح في الثانوية العامة 2022 ، ثم عرض شكلا توضيحيًا لنسبة النجاح في الثانوية العامة 2022، ومقارنتها بمثيلاتها في السنوات السابقة.

جدير بالذكر أنه سيتم اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022،  حيث كانت نسبة النجاح في العام الماضي للصف الثالث الثانوي، كانت 74%،  بينما نسبة نجاح الشعبة العلمية 76%، فيما كانت  نسبة النجاح بالشعبة الأدبية 70% وفقا لما أعلنته التربية والتعليم.

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بقلم أسماء زايد