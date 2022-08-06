دراسة حكومية تكشف أرباح تجارة «القطط والكلاب»: تصل لـ100 ألف جنيه سنويا

إذا كنت من هواة تربية الحيوانات الأليفة في المنزل، سواء قطط أو كلاب أو حتى أسماك الزينة والسلاحف، يمكنك الاستفادة من تلك الهواية في جعلها مصدر للدخل الإضافي والذي قد يصل لـ100 ألف جنيه سنويًا من خلال تحويله لنشاط تجاري تديره ويدر عليك ربحًا.

60 ألف جنيه أرباح في 12 شهرًا فقط

وكشفت دراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول أرباح مشروع تجارة الحيوانات الأليفة ومستلزماتها إلى حوالي 60 ألف جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، مع توقعات بمضاعفة قيمة الأرباح بنهاية العام الخامس لتصل إلى 100 ألف جنيه.

1,01 مليون جنيه إيرادات مشروع تجارة الحيوانات الأليفة

وأضافت الدراسة الصادرة عن الجهاز الحكومي، أنَّ إيرادات مشروع تجارة الحيوانات الأليفة من كلاب وقطط وأسماك زينة ومستلزماتها، تتخطى 710 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مع توقعات بوصول الإيرادات السنوية إلى 1,01 مليون جنيه بنهاية العام الخامس.

قروض بضمان المشروع.. تصل إلى 65% من تكاليف المشروع

كما أوضح جهاز تنمية المشروعات في دراسته، إمكانية الحصول على تمويلات بضمان المشروع من البنوك المحلية تصل إلى 65% من تكاليف المشروع بفائدة أقل من 5%، والسداد على 5 سنوات، في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع الجهاز: «ويستطيع صاحب نشاط تجارة الكلاب والقطط والحيوانات الأليفة من أسماك الزينة والسلاحف تغطية كافة نفقات المشروع خلال أقل من عامين، نظراً لارتفاع العائد الداخلي والذي يصل إلى 3 أضعاف النفقات، وذلك لارتفاع الطلب المحلي على المنتج طوال العام».

نصائح لتحقيق أرباح من تجارة الحيوانات الأليفة

وأوصى الجهاز الحكومي الراغبين في إدارة مشروع تجارة الحيوانات الأليفة، من طيور الزينة والعصافير، بجانب بيع مستلزماتها من أقفاص وأطعمة، برعاية تلك الحيوانات بصفة منتظمة وعرضها على البيطريين والمتخصصين، والاهتمام الدائم بنظافة أماكن تواجدها، مؤكدًا على ربحية النشاط نظراً لانتشار تربية الحيوانات الأليفة لدى قطاع كبير من المواطنين.