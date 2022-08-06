التعليم: نسب النجاح في الكيمياء 86.2% والفيزياء 83.5%
كتب:
نرمين عفيفي
10:20 ص | السبت 06 أغسطس 2022
وزير التعليم طارق شوقي
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم فيديو الإعلان عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة المصرية والأوائل للعام الدراسي.
نسبة النجاح في اللغة العربية للشعبة الأدبية 87.1%
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ نسبة النجاح في اللغة العربية للشعبة الأدبية 87.1%، واللغة العربية للشعبة العلمية 95.6%، واللغة الأجنبية الأولى للشعبة الأدبية 77.9%، واللغة الأجنبية الأولى للشعبة العلمية 90.7%، واللغة الأجنبية الثانية للشعبة الأدبية 87.2%، واللغة الأجنبية الثانية للشعبة العلمية 95.3%، والكيمياء 86.2 %، والفيزياء 83.5%.