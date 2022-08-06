التعليم: نسب النجاح في الكيمياء 86.2% والفيزياء 83.5%

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم فيديو الإعلان عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة المصرية والأوائل للعام الدراسي.

نسبة النجاح في اللغة العربية للشعبة الأدبية 87.1%

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ نسبة النجاح في اللغة العربية للشعبة الأدبية 87.1%، واللغة العربية للشعبة العلمية 95.6%، واللغة الأجنبية الأولى للشعبة الأدبية 77.9%، واللغة الأجنبية الأولى للشعبة العلمية 90.7%، واللغة الأجنبية الثانية للشعبة الأدبية 87.2%، واللغة الأجنبية الثانية للشعبة العلمية 95.3%، والكيمياء 86.2 %، والفيزياء 83.5%.