أرخص 7 سيارات «زيرو» تصلح هدية للناجحين في الثانوية العامة

أعلن وزيرالتربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة، وبدأ البحث عن أرخص سيارة جديدة لتكون هدية لأوائل الثانوية العامة، والتي لا يتجاوز سعرها «كاش» أو تقسيط عن 175 ألف جنيه.

سوق السيارات الجديدة

وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة الكبرى إن سوق السيارات الجديدة والمستعملة يشهد انتعاشًا مع اعلان نتيجة الثانوية العامة كل عام، موضحًا أن سوق السيارات المحلي بها سيارات زيرو يبدأ سعرها من 120 ألف جنيه وهي سيارات صيني وياباني.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن» أسعار السيارات الجديدة في سوق المركبات المحلي.

أسعار السيارات الجديدة في السوق المحلي اليوم

زوتى Z100 2020

ناقل حركة السيارة، وقوة المحرك: مانيوال / -1000 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 120,000 جنيه.

سوزوكي التو 2021

ناقل الحركة في السيارة وقوة المحرك: مانيوال - 800 CC

سعر السيارة الرسمي المتداول في سوق السيارات: 121,000 جنيه.

أسعار السيارات اليوم موديلات عام 2021 و2022

سوزوكي التو2021

ناقل الحركة في السيارة وقوة المحرك: مانيوال - 800 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 126,000 جنيه.

سوزوكي إسبريسو 2021

ناقل الحركة الخاص في السيارة وقوة المحرك: مانيوال / فول أوبشن - 1000 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 146,900 جنيه.

سوزوكي ألتو 2022

ناقل الحركة في السيارة وقوة المحرك: مانيوال - 800 CC.

السعر الرسمي للسيارة في الأسواق: 163,900 جنيه.

بروتون ساجا 2021

ناقل الحركة في السيارة وقوة المحرك: مانيوال - 1300 CC.

السعر الرسمي في سوق السيارات المحلي: 166,900 جنيه.

زوتي Z300 2020

ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك ": مانيوال- 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 167,990 جنيه.