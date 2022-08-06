دراسة حكومية: أرباح مشروع تجارة معدات الصيد تصل لربع مليون سنويا

كشفت دراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول أرباح مشروع تجارة أدوات ومعدات الصيد البحري السنوية إلى 160 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مع توقع بمواصلة الأرباح النمو لتصل إلى 225 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

2,22 مليون جنيه إيرادات المشروع

وأضافت دراسة الجدوى الحكومية، أنَّ إيرادات مشروع تجارة أدوات الصيد تقترب من 1,6 مليون جنيه بنهاية العام الأول، مع مواصلتها النمو لتصل إلى 2,22 مليون جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع.

إيرادات المشروع تغطي كافة التكاليف الاستثمارية خلال عام

كما أوضح الجهاز الحكومي، أنَّ الإيرادات المرتفعة لمشروع تجارة أدوات ومعدات الصيد البحري ترجع إلى ارتفاع الطلب المحلي على المنتج وسرعة دورانه وتعدد منافذ البيع، ليقدر معدل العائد الداخلي للنشاط التجاري بـ5 أضعاف النفقات، ما يمكن صاحب المشروع من استرداد كافة التكاليف الاستثمارية خلال عام فقط من بداية التشغيل الفعلي للمشروع.

قرض بضمان المشروع لتمويل 65% من التكاليف

ونصح بإمكانية تمويل 65% من الاستثمارات الكلية للمشروع والتي تقدر بحوالي 182 ألف جنيه، عبر الحصول على قرض من أحد البنوك المحلية بضمان المشروع، وبفائدة أقل من 5%، مع إتاحة السداد على فترات تصل لـ5 سنوات، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

توفير 3 فرص عمل

وبحسب دراسة الجدوى، يساهم مشروع تجارة أدوات ومعدات الصيد البحري في تشغيل 3 أفراد كعمالة منتظمة، ما يعمل على اتاحة مزيد من فرص العمل داخل المجتمع المصري، بجانب ارتفاع الطلب المحلي على معدات الصيد البحري نظراً لانتشار مهنة الصيد بين المصريين وامتداد الشواطيء على حدود البلاد.