«محمد» الثاني مكرر علمي علوم: سعيد بفرحة أسرتي.. و«الطب» هدفي

عبر محمد أشرف كمال خليل عبدالله، الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة شعبة علمي علوم، عن فرحته بالنتيجة التي حققها، مشيرا إلى أنه سيلتحق بكلية الطب.

مذاكرة الدروس أول بأول

وقال الطالب محمد أشرف، الطالب بمدرسة الزقازيق الثانوية بنين، والذي حصل على 401 درجة، إنه كان يحرص على مذاكرة دروسه أول بأول، وأنه كان حريصا على التفوق، وليس مجرد الحصول على درجات عالية، وذلك في جميع المراحل التعليمية المختلفة.

وأشار إلى أنه حصل على المركز الأول من قبل بالشهادتين الابتدائية والإعدادية، وحلم بالتفوق وأن يكون من الأوائل في نتيجة الثانوية العامة، والحصول على مجموع يؤهله للالتحاق بكلية الطب ليصبح طبييا متميزا.

ولفت إلى أنه سعيدا بهذه النتيجة، خاصة أنه أدخل الفرحة على نفوس أسرته.

نتيجة الثانوية العامة

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2022 بنسبة نجاح 75.04%، مشيرين إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة 457062 طالبا، نجح منهم 609091 طالبا.

أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 محافظة الشرقية

وأوائل الثانوية العامة في محافظة الشرقية هم محمد أشرف كمال خليل عبدالله الثاني مكرر على مستوى الجمهورية شعبة عليمي علوم بمدرسة الزقازيق الثانوية بنين التابعة لإدارة شرق الزقازيق، وشهد مجدي فهمي محمد علي حصلت على المركز الرابع مكرر شعبة علمي علوم وحصلت على مجموع 390 درجة، والطالبة بمدرسة أولاد صقر الثانوية بنات.

كما حصل عمر شريف عب المنعم عبد الحميد على المركز الأول شعبة رياضيات وحصل على مجموع 407 طالب بمدرسة الشهيد العقيد أركان حرب محمد فاروق عب القادر سليم التابعة للإدارة التعليمية بكفر صقر. وأنس إبراهيم محمد أنس مرسي الحاصل على المركز الأول الشعبة الأدبية الدمج التعليمي وحصل على مجموع 407 طالب بمدرسة المصرية.