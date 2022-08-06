«عمر» الأول على شعبة علمي رياضة بنظام «stem»: صحيت على الخبر وهدخل هندسة

فرحة عارمة انتشرت في منازل الطلاب الأوائل بالثانوية العامة، بعد إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، أسمائهم خلال مؤتمر صحفي عقده، منذ ساعة، للكشف عن أسماء ودرجات الأوائل كان من بينهم الطالب عمر مختار جابر صقر، الأول على شعبة علمي رياضة نظام «stem».

وعبرّ «عمر»، عن فرحته في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها لم يكن متوقع أن يكون بين أوائل الثانوية العامة: «أهلي صحوني من النوم وقالولي إني من الأوائل والوزير قال اسمي».

دراسة ومشاريع

يتحدث «عمر» ابن محافظة بور سعيد، عن الوقت الذى كان يقضيه في المذاكرة فكان مقسم بين المذاكرة والمشروعات التي يصمموها في المدرسة، إذ كان يقضي أغلب الوقت بها: «كنت بذاكر 5 ساعات في اليوم علشان أغلب اليوم ببقى في المدرسة».

حلم الالتحاق بكلية الهندسة

ويتمنى الأول على شعبة علمي رياضة بنظام «stem»، الالتحاق بجامعة هندسة الكمبيوتر، إذ يحلم بها منذ نعومة أظفره، وكان الداعم الأول له أسرته في تهيئة أجواء الاستذكار فكان يعود في أخر الأسبوع من المدرسة ليجد نفسه وسط عائلته: «فخور أني قدرت أفرحهم بيا وأخليهم مبسوطين».