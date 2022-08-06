«مريم» السادس مكرر أدبي: أنتظر هدية والدي.. وسألتحق بكلية الألسن

قالت مريم محمد أحمد إسماعيل، السادس مكرر على مستوى الجمهورية في الشعبة الأدبية، بمجموع 380 درجة، إنها كانت متفوقة طيلة عمرها، حيث جاءت في المرتبة التاسعة على مستوى الإدارة في الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أنها الأكبر بين أخواتها الثلاثة، وأن أبيها يعمل مدرسا للغة الإنجليزية وأمها ربة منزل.

الكتب الخارجية

وأضافت أنها كانت تعتمد على الدروس الخصوصية، حيث أن ثمن الحصة كان 55 جنيها، فضلا عن اعتمادها على نفسها.

وذكرت «مريم» أنها لم تكن تعتمد على الكتاب المدرسي، وإنما على الكتب الخارجية، وذلك لأن طباعة الكتاب المدرسي غير مريحة للعين، مشيرة إلى أن أسلوب الامتحان كان جيدا باستثناء الإجابات التي كانت متشابهة وغير متطابقة، واختلف فيها الطلاب والمدرسون.

كلية الألسن

وقدمت «مريم» الشكر لوالدتها ووالدها بعدما تعبا كثيرا لتوفير مصاريف الدروس الخصوصية ومتطلبات المعيشة، فضلا عن سهرهما بجانبها ليلا للمذاكرة، مشيرة إلى أن ستلتحق بكلية الألسن.

وقالت إنها تنتظر هدية كبيرة من والدها بعد تفوقها، خاصة أنه أول من أبلغها بالتفوق.

وأشارت «مريم»، إلى أنها كانت تعيش بشكل طبيعي، تذاكر بدون عدد ساعات معينة بحسب المتاح، وتشاهد التلفاز، وتتابع مواقع التواصل الاجتماعي.