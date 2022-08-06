لطلاب الثانوية العامة.. قرض بـ500 ألف جنيه لدخول الجامعة «اللي بتحلم بيها»

مع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، يبحث كثير من أولياء الأمور عن الجامعات التي يرغبون في التحاق أبنائهم بها، قد تكون إحدى هذه الكليات تتبع الجامعات الخاصة، التي تحتاج مصروفاتها لكثير من الأموال.

ويتجه كثيرون إلى طلب السُلفات من أماكن العمل والقروض العادية، دون علمهم بأن هناك بالفعل قروض مقدمة من العديد من البنوك، خاصة بالتعليم والطلاب، لاستكمال المراحل الدراسية التابعة لهم، لذلك يرتفع الطلب على القروض التعليمية عقب ظهور النتيجة وبدء التنسيق.

قرض لتمويل الدراسة الجامعية

أعلن بنك مصر عن طرح قروض لتمويل جميع المراحل الجامعية، إذ يمنح قرض التعليم للمصريين بقيمة تصل إلى 500 ألف جنيه، من خلال برامج التمويل الخاصة بالفئات الآتية:

1- الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري.

2- الموظفين بموجب إثبات الدخل.

3- أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

4- أصحاب/ مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش أو بدون).

5- أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

ولفت بنك مصر، إلى أن شروط للحصول على القرض، تقتضي بأن يكون الحد الأدنى لعمر المقترض 21، والحصول على الحد الأقصى لقيمة القرض 500 ألف جنيه، مرهونا بشروط محددة، بنسبة تمويل تصل إلى 100، ومدة تمويل تصل إلى 84 شهرا.

قرض تعليمي من البنك التجاري الدولي

أعلن البنك التجاري الدولي «CIB»، عن قرض تعليمي بقيمة تصل إلى 350 ألف جنيه، مع فترات سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات، كما يصل قيمة القسط الشهري إلى 50% من راتبك، بعائد 14.5%.

وأوضح البنك، أن من مميزات الحصول على قرض تمويل المصروفات الدراسية، الاستمتاع بوثيقة تأمين على الحياة طوال فترة التمويل، وفترات سداد مرنة، وأنه يمكن السداد على فترات سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات.