بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.. كليات بمجموع 50% في تنسيق 2021

الحصول على مجموع 50% في نتيجة الثانوية العامة 2022، واحد من الأمور التي تؤرق الطلاب وذويهم، خوفًا من عدم وجود كلية يلتحقون بها، وبعد إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، النتائج الرسمية اليوم السبت، ووفقًا لتنسيق 2020/ 2021، فإن الحاصلين من الشعبة الأدبية على مجموع بين 50 و51% تمكنوا من الالتحاق بعدد لا بأس به من الجامعات والمعاهد العليا، بعضها داخل القاهرة والغالبية العظمى بالمحافظات الأخرى.

معاهد قبلت الطلاب بمجموع 50%

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة وموقع «الوطن» على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي الكليات والمعاهد التي التحق بها طلاب ثانوية 2021 بعد حصولهم على مجموع 50% و51%، وذلك حال استمرار نفس التنسيق بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، كالتالي:

- المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش.

- تربية رياضية بنات الزقازيق.

- المعهد العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث.

- المعهد العالي الفندقي بالأقصر إيجوث.

- تربية رياضية بنات مدينة السادات.

- تربية نوعية موسيقية المنوفية.

- تربية نوعية موسيقية بنها.

- تربية رياضية بنات بني سويف.

- المعهد عالي سياحة وفنادق في رأس سدر.

- المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.

- تربية رياضية بنين الوادي الجديد.

- معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط.

- معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط.

- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.

كليات يلتحق بها الطلاب حال حصولهم على 50%

- المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان.

- المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى.

- العالي خدمة اجتماعية أسوان بمجموع 205 درجات.

- تربية رياضية بنات المنيا.

- تربية رياضية بنات الفيوم.

- معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش.

- دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحي (بالمقر البديل بالإسماعيلية).

- تربية نوعية فنية الفيوم.

- تربية رياضية بنات طنطا.

- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

- تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية.

- تربية رياضية بنات أسيوط.

- تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.

- تربية رياضية بنين بورسعيد.

- تربية رياضية بنين العريش.

- تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.

- تربية نوعية فنية جنوب الوادي.

- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

- تربية رياضية بنين دمياط.

- تربية رياضية بنات بور سعيد.

- تربية رياضية بنات كفر الشيخ.

- تربية نوعية فنية عين شمس.

- تربية رياضية بنات جنوب الوادي.