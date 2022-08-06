حفل عمرو دياب في العلمين كامل العدد.. و«تذكرتي»: الأكثر تنظيما «صور»

أحيا الفنان عمرو دياب حفلاً كبيراً في مدينة العلمين الجديدة، أمس، وسط حضور كامل العدد وتنظيم متميز وتفاعل واسع من الجمهور مع أغاني الهضبة.

20 ألف شخص في حفل عمرو دياب

وقال أحمد عبادة، مدير العلميات بشركة تذكرتي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ التنظيم كان على أعلى مستوى، مؤكدًا أنّ الجمهور التزم بكل الضوابط الموضوعة، وأنه لم ترد أي شكاوى عقب انتهاء الحفل، مشيرا إلى أنّ عدد الحضور اقترب من 20 ألف شخص.

نفاد جميع تذاكر الحفل

وأضاف مدير العلميات بشركة تذكرتي، أنّ جميع تذاكر الحفل نفدت بالكامل، واصفا الحفل بأنه الأكثر تنظيمًا على مدار السنوات الماضية، ضمن حفلات الصيف التي يحيها الهضبة، فلم يشهد أي تجاوز أو اختراق للقواعد التنظيمية، وجاءت عملية دخول وخروج الجمهور بسلاسة ويسر.

التزام الجمهور بالقواعد بالأماكن المخصصة لهم

وتابع «عبادة» بأنّ جميع الحضور التزموا بالأماكن المخصصة لكل فئة، والدخول بالتذكرة الخاصة بكل شخص، ولم يسمح بدخول أي شخص دون تذكرة، ما أسهم في خروج الحفل بشكل لائق أكثر مما كان متوقعًا، إذ حرصت الشركة على توفير شتى عوامل نجاح الحفل بداية من التنظيم وتوفير وسائل الترفيه للجمهور.

عمرو دياب يبدأ حفل العلمين بأغنية «أنا مهما كبرت صغير»

كان الفنان عمرو دياب بدأ الحفل بأغنية «أنا مهما كبرت صغير»، مع فيلم تسجيلي صغير يتضمن عرض لمشواره الفني والجوائز التي نالها على مدار سنوات، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من قبل الجهمور، واختتم الحفل بأغنيته الشهيرة «ده أنت هتدلع».