الرابع مكرر أدبي: كنت بحدد لنفسي درسين أذاكرهم في اليوم (فيديو)

قال مهند شعبان، الرابع مكرر أدبي، إنه حصل على 93% في الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع هذا النجاح الكبير، بعدما تعود المصريون على نسب المجاميع الكبيرة: «كنت عارف إني مش هجيب 98%، بس الحمد لله إني في المركز الرابع».

طبيعة المذاكرة

أضاف الرابع مكرر أدبي في الثانوية العامة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» على قناة «cbc»، من تقديم إيمان عز الدين وسمر نعيم، أنّه يأمل في الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: «بالنسبة لطبيعة المذاكرة كنت بحدد لنفسي درسين في اليوم أخلصهم في ساعة أو أكتر، والأهم إني أكون مركز وأخلص اللي عليّ».

وتابع الرابع مكرر أدبي: «الضغط على الطلاب من جانب أولياء أمورهم لن يكون له أي مردود إيجابي، لكن يجب أن نجعلهم يشعرون بالمسؤولية، وأن يحصل الابن على الثقة من والديه، فعندما تصرخ الأم في وجه ابنها يعتقد الابن أن أمه تراه مهملاً».

بكى بشدة بعد نجاحه الكبير

وكان مهند، طالب الثانوية العامة، قال لـ«الوطن»، إنه بكى بشدة بعدما علم بهذا الخبر السار، ولم يستطع أن يسيطر على نفسه من شدة الفرحة والفخر، موضحًا: «كنت سعيدًا للغاية وبكيت كثيرًا، لأني لم أكن أتوقع أن أكون من الأوائل، ولحد دلوقتي ماحسبتش النسبة».

وأشار إلى أنه كان يتابع مؤتمر الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، وقبل أن ينتهي، اتصل به أحد أصدقائه، وأخبره بأنه من الأوائل على الثانوية العامة.