وفاء «أحمد» لجده جائزته التفوق بالثانوية.. ذاكر جنبه في المستشفى وجاب 92%

فرحة عارمة وابتسامة عريضة ارتسمت على وجه «أحمد» بمجرد سماعه نتيجته في الثانوية العامة، لتنتهي مرحلة مهمة وصعبة في حياته كُللت بالتفوق، ليس لاجتهاده فقط لاستذكار دروسه بل لانشغاله واهتمامه بجده الذي أصيب بجلطة من شهور فما كان منه إلا أن فرغ نفسه لخدمته أثناء وجوده في المستشفى حتى سمع اليوم الخبر السار فأسعدهما معا.

أكد أحمد محمد أبو المكارم الحاصل على 92% في الثانوية العامة، أن سر تفوقه هذا العام هو رعايته لجده «أبو المكارم» الذي أصيب بجلطة منذ عدة أشهر، الأمر الذي جعله مهموما بحالة جده الصحية وظل مرافقا له طوال الأشهر الماضية وخلال مدة دراسته في الثانوية العامة.

رافق جده بالمستشفى

وأضاف «أحمد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه قرر مرافقة جده في المستشفى والجلسات الطبية التي يخضع لها، بالإضافة إلى الاهتمام بالمذاكرة والدروس الخصوصية في نفس الوقت لكي يحقق حلم جده بالالتحاق بكلية الطب، ويستكمل هو في المستقبل علاجه.

مجدي يعقوب مثله الأعلى

وتابع ابن المنوفية، أن مثله الأعلى الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، حيث يسعى إلى دخول كلية الطب والتخصص في جراحة القلب مثل السير مجدي يعقوب، مشيرًا إلى أنه يتمنى الشفاء الكامل لجده في الفترة المقبلة بعد معاناة طويلة مع المرض.

من جانبه، قال جده «أبو المكارم»، إنه أصيب بجلطة منذ عدة أشهر وأن أحمد لم يتركه طوال فترة مرضه وكان يأتي لزيارته بشكل مستمر ويرافقه، قائلا: «أحمد حفيدي أمير ووقف جنبي طول فترة مرضي عشان كده ربنا وفقه وجاب المجموع الكبير دا ونفسي يدخل كلية الطب عشان يبقى دكتور ويرفع راسنا وأنا بدعيله على طول بالتوفيق».

3 طلاب ضمن أوائل الثانوية العامة بالمنوفية

الجدير بالذكر أن محافظة المنوفية شهدت فرحة عارمة عقب حصول 3 من طلابها على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وجاءت أسمائهم كالتالي: ملك عبدالفتاح محمود الشبشيري الحاصلة على المركز الأول على الجمهورية شعبة العلمي علوم، بالإضافة إلى محمد مجدي السيد جعفر حصل على الرابع مكرر في أوائل الشعبة العلمية رياضة على مستوى الجمهورية، وكذا عمر مختار جابر صقر في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات.