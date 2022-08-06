أشرف زكي: نتحرك مبكرًا للتعامل مع أي أزمة تواجه الفنانين

نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كل ما نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تسول 3 فنانين كبار، قائلاً: «هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، وأول أمس فوجئنا بمقطع فيديو عن شريف منير، بأنه توفي، حيث تمت الاستعانة من مشاهد بأعماله وهو يرقد في الرعاية المركزية».

زكي: نتحرك مبكرًا للتعامل مع أي أزمة تواجه الفنانين

وأضاف زكي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى: «نحن كنقابات تشمل أعضاءنا، لا أعتقد أنه يوجد على المستوى الطبي أو الاجتماعي مشكلة، فنحن نتحرك مبكرًا للتعامل مع أي أزمة».

مصادر تمويل صندوق رعاية الفنانين وأسرهم

وتابع نقيب المهن التمثيلية: «سننفذ مقترحًا لإقامة حفلات يذهب عائدها لصندوق رعاية الفنانين وأسرهم، لأن الأسر هي المشكلة الأكبر، وسننفذ هذه الفكرة فورًا، لأن الظروف صعبة، وبخاصة أننا فقدنا العديد من الزملاء مؤخرًا».

وأشار إلى أن الفنانين اجتمعوا وناقشوا طموحاتهم وأحلامهم، وكان من ضمن الموضوعات التي جرى مناقشتها، وجود مهرجان درامي خاص بمصر، مشددًا على أنه تم تشكيل لجنة لمهرجان القاهرة للدراما، تتضمن العديد من الفنانين للنهوض بالدراما المصرية.

كما وجَّه «زكي»، الشكر للشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي، على دورها في دعم الدراما المصرية، وإنتاج أعمال من شأنها رفع الوعي وتعزيز قيمة الفن، قائلًا: «مع وجود المتحدة بدأ السوق يتسع، وإتاحة الفرص أكثر من الأول، وبخاصة مع عودة المسلسل الديني التاريخي، إذ إن لدينا فنانين متميزين في هذه النوع من الأعمال».