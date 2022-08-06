رابع مكرر أدبي: «أبويا طلب مني كذا مرة أتأكد إني من الأوائل.. ماكانش مصدق»

قال الطالب مهند محمد شعبان، الرابع مكرر بالثانوية العامة الشعبة الأدبية، إن أصحابه أرسلوا له يخبرونه أنه من الأوائل ولم يكن يعلم، وبعدها قفز من على الكنبة وبكى فرحا، وأيقظ أخاه من أجل إسعاده، مبينا أنه اتصل بوالده في الهاتف ليخبره بأنه أصبح من الأوائل ولكن لم يصدق هذا الأمر، وطالبه بالتأكد عدة مرات وبعدها صدق.

ترتيب الأولويات عند المذاكرة

وأضاف «شعبان» خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم ، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية الشابة رضوى حسن، أنه لم يكن يتوقع أن يكن من الأوائل، متابعا: «أنا كنت بنظم المذاكرة من خلال الأولويات وبحدد كمية معينة أذاكرها وأخلص الحاجة اللي أنا اتفقت مع نفسي أخلصها عشان ميبقاش في تراكم عليا، نظام التعليم الجديد بالنسبة لثانوية عامة فرق معايا عشان مش معتمد حاليا على الحفظ ولكن معتمدة على الربط والتحليل، والامتحانات كنت ساعات بقف مع سؤال واحد ربع ساعة، أنا متابع الاهتمام بالمدارس الفنية ودي حاجة كويسة جدا وإن شاء الله الأجيال اللي بعدنا تطلع على نظام جديد كمان».

نصيحة للطلاب الجدد

وواصل الرابع مكرر الشعبة الأدبية: «بوجه نصيحة لكل طلاب الثانوية العامة يرموا حمولهم على ربنا واعمل اللي عليك وذاكر المطلوب منك بس وحل وأنت مركز في الامتحانات وأي وقت يجيلك تضايق من المذاكرة اتضايق بس متخليش فترة الزعل تطول معاك، أنا ناوي أخش اقتصاد وعلوم سياسية، أنا بحب أتعلم بس إن شاء الله ناوي بعد ما أتخرج من الكلية أتعلم برمجة وحاجات تانية كتير».