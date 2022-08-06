تراجع عدد أوائل علمي رياضة 2022 مقارنة بالعام الماضي.. وخبير تربوي يوضح الأسباب

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة أوائل الثانوية العامة 2022 صباح اليوم في مؤتمر صحفي، إذ شملت قائمة الأوائل شعبة العلمي رياضيات 9 طلاب من بينهم 7 أولاد وطالبتان، وتبين أنها أقل من العام الماضي بفارق 7 طلاب.

في العام الدراسي الماضي شملت قائمة أوائل الثانوية العامة 2021 شعبة العلمي رياضة 16 طالبًا، كان من بينهم 14 طالبًا وطالبتان، إذ جاءت في الصدارة الطالبة عهد مصطفى الحاصلة على الترتيب الأول بمجموع 404 درجات.

تراجع عدد أوائل طلاب علمي رياضة

وعن هذا التراجع الذي شهدته قائمة أوائل شعبة العلمي رياضة هذا العام، قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هذا التراجع في أعداد الطلاب نتيجة التكرار فقط وليس نتيجة تفوق طلاب العام الماضي عن هذا العام.

وأشار الخبير التربوي إلى أن هناك تراجعًا في نتائج طلاب الشعبة الأدبية مقارنة بالعام الماضي، وذلك لأن طلاب هذا العام لم يكن لديهم الوعي الكافي بالمنهج الدراسي، لافتًا إلى أن درجات ونسب نجاح أوائل الثانوية العامة 2022 قريبة من نتيجة العام الماضي 2021.

وعن عدم حصول الأوائل على الدرجة النهائية، كما حدث في العام الماضي، أشار «شحاتة» إلى أن نظام التعليم الجديد يقيس مدى قدرة الطالب الذهنية، بينما في السنوات السابقة كان نظام الامتحانات مبنيًا على أساس يقيس الحفظ.

نتيجة الثانوية العامة

وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في المؤتمر الصحفي، أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة هذا العام، وصلت إلى 78% بشعبة علمي علوم، أما شعبة علمي رياضة فقد وصلت إلى 81%، ومن بعدها الشعبة الأدبية 68%، مشيرًا إلى أن نسبة النجاح العامة في نتيجة الثانوية العامة 2022، هي 75.04%.