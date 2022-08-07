«خبراء» يتوقعون وصول مؤشر البورصة الثلاثيني إلى 10200 نقطة

يترقب المستثمرون في سوق المال المصرية أولى جلسات تداول الأسبوع الجاري في البورصة المصرية اليوم الأحد، لما تمثله هذه الجلسة من أهمية للسوق المصري بعد الارتفاعات التي حققتها البورصة في آخر جلسات الأسبوع الماضي، وسط تساؤلات وتوقعات هل ستستمر هذه الارتفاعات ونشاهد مستويات جديدة للمؤشرات في جلسة اليوم؟

ترصد «الوطن» في هذا التقرير توقعات الخبراء، لحركة مؤشرات البورصة المصرية في جلسة اليوم 7 أغسطس 2022.

حامد: المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 10200 نقطة

تقول رنا حامد العضو المنتدب عكاظ لتكوين وادارة محافظ الأوراق المالية، إن صعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفع بنحو 7.2%؜ على مدار الأسبوع السابق مدعوما بأخبار إجابية ومستويات سيولة مرتفعة لينجع في كسر منطقة المقاومة من 9600 ، 9800 نقطة ويغلق عند مستوى 10040 نقطة.

وتتوقع حامد أن تشهد حركة المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تأرجح مابين مستوى 9800 و10000 نقطه وقد يعاود الصعود إلى منطقة 10200 إذا استمرت عمليات الشراء من جانب المؤسسات والتي بدعم من السيولة المرتفعة وكذلك الأخبار الإيجابية مثل إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن إطلاقه الشركة السعودية المصرية للاستثمار، والتي تهدف للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة فى مصر مثل قطاع البنية التحتية وقطاع التطوير العقاري وقطاع الصحة وقطاع الخدمات الماليه.

وتابعت حامد: «من الأسهم المرشحة للصعود هي الأسهم التى تستثمر فيها المؤسسات بنسبة كبيرة مثل أسهم القطاع العقاري والاتصالات وقطاع الادوية والأغذية وكذلك قطاع الأسمدة والبتروكيماويات كل هذه الأسهم مازالت جاذبة للشراء».

عيد: استقرار المؤشر الثلاثيني فوق مستوى 10000 نقطة

ويتوقع حسام عيد، محلل مالي وخبير أسواق المال أن يستقر مؤشر البورصة الثلاثيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 10000 خلال تعاملات الأسبوع الأمر الذي سوف يدفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10200 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 9800 نقطة.

المؤشر السبعيني يستهدف مستويات 1960 نقطة

وفيما يخص المؤشر السبعيني، يرى عيد أن استقراره أعلى مستوى الدعم الرئيسي 1900 نقطة يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1960 مدعوماً بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، وقد يكون هناك اختبار لمستويات 2000 نقطة مع استمرار عمليات الشراء والنشاط.