الأول على «أدبي الدمج»: «نفسي أبقى سفير».. ورابع «علوم»: ميولي طبية

أكد كيرلس نسيم عازر الرابع علمي علوم في الثانوية العامة، والوحيد من أبناء جنوب الصعيد في قائمة الأوائل، أنه يتمنى الالتحاق بكلية الطب، حيث حصل على 97.32%، وسيلتحق بجامعة القاهرة، اقتداءً بأصدقائه الذين يدرسون في القاهرة رغم أنهم ينحدرون من الصعيد.

ميول طبية منذ الصغر

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة على القناة الأولى: «ميولي طبية منذ الصغر، وأغلب عائلتي أطباء، ويمكنني تحديد التخصص من خلال النظام والفكرة والتخصص الذي أكون مهتما به، وذلك في فترة الدراسة».

وحول نصائحه للطلاب، قال: «ابدأ المذاكرة من أول يوم حتى أخر يوم بنفس الجدية والاجتهاد دون تخاذل أو تراخي، لأن الفترة الأخيرة تكون فترة التعب والإرهاق، وبالتالي فإنها تكون الأصعب».

الأول على شعبة علمي رياضة لم يقرر مستقبله

أما عمر شريف عبدالمنعم الأول على شعبة علمي رياضة، فقد أكد أنه لم يقرر الكلية التي سيلتحق بها، لكنه خصص اليوم للاحتفال فقط، ولكنه يميل لكلية علوم الحاسبات بشكل أكبر: «مش لازم أدخل الكلية اللي الناس عاوزاها عشان دي الوجاهة الاجتماعية، لكن الحاجة اللي تحبها أهم بكتير من الحاجات اللي الناس بتحبها، لأني لازم أتجاوز ضغوط الحياة والعمل».

الأول على الشعبة الأدبية في الدمج

وقال أنس إبراهيم محمد الأول على الشعبة الأدبية في الدمج، إنه حصل على 99.5% تقريبا، ويتمنى الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ويرغب في أن يصبح سفيرا.