رجل ينهي حياة زوجته في الدقهلية بسبب خلافات أسرية.. «خنقها بحبل غسيل»

تخلص شاب من زوجته خنقًا بشكل عنيف في الدقهلية بقرية شاوة، بسبب خلالفات أسرية بينهما، مستحدمًا الحبال ليضيف الخناق عليها، حتى صعدت روحها إلى بارئها، ولاذ بالفرار إلى مقابر القرية نفسها خوفًا من جريمته، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في ضبطه، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ للواء طارق عابدين مأمور مركز شرطة المنصورة، وأُخطر به اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث الجنائية، يفيد بـ مقتل سيدة ربة منزل في قرية شاوة التابعة بالدقهلية، وسط اتهامات من الأهالي بقتل زوجها له خنقًا.

خلافات أسرية أنهت أم على يد زوجها

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمحل الواقعة، وبالفحص بيّنت التحريات الأولية أنّ الزوج «محمد م. ع» 38 عاما، خنق زوجته «زينب إ. ع» 29 عاما، أم لطفلين، بسبب خلافات أسرية بينهما، وتمكن ضباط المباحث من القبض على الزوج الذي كان مختبئا في مقابر القرية.

ونقل جثمان الزوجة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثمان وتسليمه للأهل عقب التصريح بالدفن.

وشيع العشرات جثمان الزوجة في وقت متأخر من الليل، وسط انهيار أهلها وذويها مطالبين بالقصاص العادل من القاتل.