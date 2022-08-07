«بسمة» تطلب منزلا بـ2 مليون جنيه من طليقها: «هدّ أحلامي بـ100 سنة سعادة معاه»

وسط إحدى طرقات محكمة الأسرة، اتكأت فتاة جميلة على حائط تنتظر دورها في الرول، لتقف أمام قاضي محكمة الأسرة، وتسرد له تفاصيل دعواها التي كتبتها بدمع عينيها، بعد أن تخلى عنها زوجها وطلقها لرفضها زواجه بأخرى بعد زواجهما بـ3 سنوات وإنجابهما طفلا، ليس ذلك فقط بل طردها من منزل الزوجية، ليجعها تعاني من اللجوء للعيش برفقة شقيقها وزوجته التي وصفتها بأنّها «ألد أعدائها».

طلقها غيابي فلجأت لمحكمة الأسرة

بصوت تمكنت منه نبرة الحزن، تحدّثت «بسمة. م» 26 عاما، لـ«الوطن» بصوت بدت فيه مرارة الخذلان، قائلة: Jلما رفضت يتجوز عليا طردني وطلقني غيابي»، موضحة أنّها لم تطلب شيئا كبيرا، بل طلبت أقل حقوقها في الحياة، بعدما أرق حياتها التي وهبتها له ولطفله مؤخرًا، ورغب في الارتباط بامرأة كان على علاقة بها أثناء زواجهما.

زواج بعد حب 5 سنوات وخطبة سنتين

قصة حب استمرت 5 سنوات، وبعد محاولات كثيرة تكللت بالرباط المقدس، خططت لـ100 عام من السعادة معه، بعد أن وقعت في حبه وهي طفلة قبل أن تدرك معني الحب، وكان يشجعها على دراستها ويتفاخر بنجاحها ويحفزها، وبعد تخرجها من الجامعة تقدم لخطبتها وأوفى بوعده، وبدأت تجهيز عش الزوجية الذي تمنته معه منذ سنوات، والتخطيط لشكل حفل الزفاف، وجولة شهر العسل التي وعدها به خارج البلاد.

الزوج تغير بعد حملها

وبعد عامين انتهى الزوجين من جميع مستلزمات الزواج والشقة، وأقاما حفل زفاف ضخم حكى الجميع عن فخامته، وانتقلت لحياتها الجديدة التي رسمتها بيديها وأحلامها التي لونتها، وبعد أشهر قليلة عاشتها على السحاب، حملت في طفلها وبدأت أحلامها تتخذ منعطفا آخر لم يكن في الحسبان، بعد أن بدأ زوجها يبتعد عنها دون سبب، ويتركها بالأيام دون عذر، وبعد ولادتها بدأت الحياة تسوء أكثر.

الزوج تركها وحيدة بطفلها

وبنبرة مختنقة، روت الزوجة الليلة الحاسمة في زواجها، قائلة: «من بعدها حياتي انهارت ومبقتش عارفة أصلح فيها حاجة بسبب أسلوبه، وبقيت أربي ابني لوحدي، وهو بيتحجج بالشغل وإنّه بيأمّنلنا مستقبلنا، عمري ما شكيت فيه رغم أسلوبه اللي كان بيأذيني نفسيًا، وهو عارف إنّي يتيمة ومليش غيره من بعد أخويا».

رفضت زواجه فطردها وطلقها

«صحيت في يوم لقيته بيقولي إنّه هيتجوز تاني، ومن غير أسباب، ولما انهرت ورفضت طردني من البيت وروحت عشت مع أخويا ومراته على أمل إنّه هيغير رأيه وهيتراجع، لكن اتفاجئت بعد 7 شهور إنّه طلقني غيابي واتجوز، ولما طلبت منه نفقة وبيت عشان نعيش فيه رفض وطردني تاني». قالت الزوجة المكلومة وهي تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة من عمر حياتها الزوجية.

مسكن زوجيه بـ 2 مليون جنية

واختتمت «بسمة» حديثها وهي تحاول أن تتمالك اعصابها، قائلة إنّها عانت من العيش مع زوجة شقيقها التي تعتبرها ألد أعدائها، فقررت أن تلجأ لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس لتطالب بحقها في مسكن الزوجية، وقدمت المستندات التي تثبت أنّه ميسور الحال، وطالبت مسكنا بمليوني جنيه، وأقامت ضده دعوى حملت رقم 1079.