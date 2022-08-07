مأساة أسرة «هيام» بالشرقية.. «البيت وقع عليهم.. وعايشين في غرفة واحدة»

قبل 12 عاما كانت أسرة «شرقاوية» بسيطة تسابق الزمن من أجل بناء منزل مستقل بهم، وما أن انتهوا من بناءه في قرية جزيرة الشيخ بمركز أبو كبير، اعتقدوا أنهم سيجدون بين جدرانه وسقفه الحماية من حر الصيف وأمطار الشتاء، إلا أن حياتهم انقلبت رأسا على عقب بعد مرور 8 سنوات فقط، حيث انهار جزء من المنزل، وقبل عدة أشهر انهار جزء آخر.

منزل بالطوب الأحمر والطين

تقول هيام عبد العزيز عبد الحميد، 40 عاما، ربة منزل، مقيمة بمركز أبو كبير، إن المنزل مبني من الطوب الأحمر والطين، والسقف عبارة عن بوص وخشب، ونظرا لبساطة البناء تضرر كثيرا بالرياح والأمطار الغزيرة التي نتج عنها سيول في عام 2019، ما أدى لانهيار جزء منه.

انهيار جزءا من المنزل بسبب الأمطار

وتابعت، المنزل عبارة عن 3 حجرات، وفي 2019 انهار جزء من المنزل عبارة عن جدران حجرة والسقف، «صحينا من النوم والمطر نازل، وأجزاء من السقف بتقع علينا، واللمبات في البيت بتفرقع ووقعت، والعيال كانوا مرعوبين».

4 أفراد وأطفال يسكنون المنزل المنهار

وأكملت «لم نستطع ترميم المنزل، وقررنا أن نعيش في الحجرتين المتبقيتين أنا وزوجي محمد حسن عبد المنعم محمد، 50 عاما، عامل باليومية، في حجرة، وأبنائنا حنين 20 عاما وروان 17 عاما وحسن 13 عاما (معاق ذهنيا) في غرفة»، لافتة إلى أن ابنتها حنين تزوجت ثم عادت وأطفالها للإقامة معهم بسبب خلافات أسرية مع زوجها.

الأسرة تناشد بترميم المنزل ضمن حياة كريمة

وأشارت «هيام» إلى أنها تقدمت بشكوى إلى مجلس مدينة أبو كبير بشأن تضررهم من الانهيار الذي حدث بمنزلهم جراء الأمطار، وتم إرسال لجنة المعاينة، وأخبرهم الموظف أنه سيتم النظر في أمر ترميم المنزل ولكن لم يحدث شيء حتى الآن، مؤكدة أن حالتهم المادية الصعبة حالت دون قدرتهم على ترميمه وظل المنزل على هذه الحالة حتى انهارت غرفة أخرى قبل عدة أشهر، ولم يتبق لهم سوى غرفة واحدة يعيشون فيها جميعا، ويتوقعون انهيارها بين الحين والآخر.

وناشدت السيدة الأربعينية، الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والجهات المختصة لحل مشكلاتهم وترميم منزلهم ضمن «حياة كريمة».